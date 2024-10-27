سعد الصغير في المحكمة: “أنا في حياتي مشربتش سجاير”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان الشعبي سعد الصغير، خلال جلسة محاكمته لهيئة المحكمة، أنه لا يتعاطى مخدر الحشيش.

وأكد قائلاً: “أنا في حياتي مشربتش سجاير ولا أي حاجة، لو بشرب حشيش يافندم اديني إعدام، عمري في حياتي ما شربت حشيش، كان عندي 4 حفلات في أمريكا والله العظيم ما أعرف حاجة عن الدوا اللي بخده”.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة سعد الصغير محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته على ارتكاب جناية إحراز جوهرَي الحشيش والترامادول بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وباشرت النيابة تحقيقاتها بسؤال ثلاثة من العاملين بمطار القاهرة الدوليّ، حيث شهدوا بأن جهاز الأشعة أظهر، أثناء فحص حقائب المتهم، وجود سجائر إلكترونية تحوي سائلًا مخدرًا، وتم ضبط المتهم بناءً على ذلك.

وقد أثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوي سائلًا لجوهر الحشيش، كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهرَي الحشيش والترامادول المخدرين.

وقد شهد مُجري التحريات بصحة واقعة ضبط المتهم وإحرازه للمواد المخدرة بقصد التعاطي.