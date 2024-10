شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الفيلم الوثائقي والروائي القصير بجربة يعلن عن لجنتي التحكيم بدورته الـ 10 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت إدارة المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي والروائي القصير بمدنين، برئاسة المخرج محمد ثابت، عن أعضاء لجنتي التحكيم لمسابقتي المهرجان في دورته العاشرة التي تقام في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر المقبل، بجزيرة جربة في تونس، حيث تضم لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الوثائقي، المخرج حكمت مطشر مجيد، من العراق، "رئيسا"، وعضوية الكاتبة الصحفية دعاء فودة، من مصر، والناقد السينمائي عز الدين الوافي سينمائي، من المغرب، وتتكون لجنة تحكيم الفيلم الروائي القصير الممثلة تقلا شمعون، من لبنان "رئيسا"، والصحفية رلى الهباهبة، من الاردن، والممثلة وحيدة الدريدي، من تونس.

وتتنافس الأفلام المشاركة في المهرجان على ثلاث جوائز لكل مسابقة، الجائزة الأولى "الخلال الذهبي"، والجائزة الثانية "الخلال الفضي"، والجائزة الثالثة "الخلال البرونزي"، وكانت قد اختارت لجنة المشاهدة بالمهرجان 24 فيلما للتنافس في الدورة العاشرة، حيث تضم قائمة الأفلام 08 أفلام وثائقية و16 فيلما روائيا قصيرا تمثل 18 دولة هي "مصر وتونس وفلسطين والجزائر والمغرب والعراق وسوریا وإیران وسلطنة عمان والسعودية والبحرين والیمن وكندا ولبنان وفرنسا والباكستان والسودان ولیبیا".

وتتضمن قائمة الأفلام الوثائقية: من تونس "اللمبارة" إخراج وسیم الانقلیز، ومن اليمن "سطل" اخراج عادل الهايمي، ومن سوريا "أضرار الموبايل" إخراج مهند كلثوم، ومن ليبيا "الغابة الصخرية" إخراج عبد الرحمن عبد الرسول، ومن السودان "مصير مجهول" إخراج مصعب الله، و"reaval" إخراج عمر طارق، ويشارك في مسابقة الروائي القصير 16 فيلما هي: من مصر "لحظة صدق" إخراج هشام علي عبد الخالق، و"عشرين" إخراج مينا أحمد، ومن تونس "متى نلتقي؟ بعد عام وفیلم" إخراج أماني جعفر و"إنسان 1.2" إخراج خلود المثلوثي، ومن العراق "شعلة" إخراج هاني القريشي، و"بكاء السيدة الجميلة" إخراج علي البياتي، و"يد أمي" إخراج kardine hamn، ومن السعودية "حوض" إخراج ريما الماجد، ومن الجزائر "لأجل أبي" إخراج عبد الجليل بو لحبال، ومن المغرب "أنين صامت" إخراج مريم جبور، ومن البحرين "نور العزلة" إخراج مريم عبد الغفار، ومن فلسطين "دماء كالماء" إخراج ريما حمدان، ومن سلطنة عمان "رماد" إخراج سليمان الخليلي، ومن لبنان "عصفور كشاف" إخراج dawn kaoukji، ومن فرنسا "aldja" إخراج charef eddine hadjadj، ومن باكستان "one step too many" إخراج مهرو أمين، ومن إيران "Shamir" أخراج ardavan zeinisough، ومن كندا "1905 A rue des papillons" إخراج renee beaulieu.

وكان قد كشف المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي والروائي القصير، عن البوستر الرسمي للدورة العاشرة، وقال مدير المهرجان المخرج محمد ثابت، إن الدورة الجديدة من المهرجان تقام تحت شعار "السينما والتسامح" وذلك بمناسبة إقامة المهرجان هذا العام بجزيرة الأحلام "جربة" التي تقع بولاية مدنين، فهي أرض تعاقبت عليها الحضارات والأديان، فكانت أرض التسامح بامتياز، وكل مكان بها يؤكد أنها أرض تسامح ويكشف روح الإنسانية الذي هو أمر مهم جدا يحتاجه العالم اليوم للتعايش السلمي والعيش المشترك والرقي في التعامل، وهذا ما يمكن إرساءه من خلال السينما، مؤكدا أن تنظيم فعاليات هذه الدورة العاشرة في جزيرة جربة "جزيرة الأحلام"، على مدار 5 أيام، في دورة خاصة واستثنائية بمناسبة الاحتفال بمرور 10 سنوات على انطلاق المهرجان