بعد “إش إش”.. مي عمر تتألق بإطلالة كاجوال في لندن

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة مي عمر على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” صورًا جديدة لها خلال تواجدها في العاصمة البريطانية لندن، بعد انتهائها من تصوير مسلسلها الرمضاني “إش إش”.

ظهرت مي في الصور بإطلالة بسيطة اعتمدت فيها الملابس الكاجوال، وذلك خلال رحلة لها بالقطار في لندن، حيث ارتدت توب باللون الأبيض وبنطلون باللون البيج به بعض التطريزات.

يُذكر أن مي انتهت من تصوير مسلسلها الرمضاني للعام الثاني على التوالي قبل شهور من حلول الشهر الكريم، لتصبح بذلك أول الفنانين استعداداً للعرض الرمضاني.

وكان سامي ومي قد انتهيا العام الماضي أيضاً من تصوير مسلسل “نعمة الأفوكاتو” قبل حلول شهر رمضان بأشهر عدة، وهو ما فعله هذا العام رغم التأجيلات المتكررة التي واجهها المسلسل.

ويشارك في بطولة مسلسل “إش إش” كلٌ من: مي عمر، انتصار، ماجد المصري، إدوارد، عصام السقا، إيهاب فهمي…، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.