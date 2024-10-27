محمد فراج: الذكاء الاصطناعي لا يغني عن الممثل والأوسكار لن يغيرني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: على هامش حضوره فعاليات مسابقة تقديم الأفكار بـ”سينماتك”، خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي تحدث الفنان محمد فراج، عن استخدام الذكاء الاصطناعي في صناعة السينما، بجانب تعليقه على ترشح فيلميه: فوي فوي فوي، والرحلة 404 لجائزة الأوسكار.

قال فراج: “موضوع أن الذكاء الاصطناعي يحل محل الممثل مش بالسذاجة دي، ومستحيل الذكاء الاصطناعي يعوض غياب الممثل، آه التكنولوجيا زي ما ليها مميزات ولكن ليها أضرار وعيوب، وإحنا بنختار الحلو منها علشان نفيد نفسنا وصناعة السينما وبلدنا، وده اللي شغالين عليه في مهرجان الجونة، يعني هي كاميرا هتبقى بتصور ذكاء اصطناعي؟ فين الحقيقية للموضوع؟”.

أما عن كيفية اختيار أدواره بعدما ترشح عملان له لجائزة الأوسكار، فعلق قائلًا: “ترشح فيلمين من أفلامي لجائزة الأوسكار لن يؤثر على اختياري للأدوار، لأن أنا اختياري للأدوار كده من قبل ما الأفلام تترشح وهتفضل كده، ده منهجي ومبدئي، ودي طريقة شغلي وأنا مولود كده، ومتربي في المسرح كده، ومن وأنا عندي 15 سنة بشتغل في فرق حرة وثقافة جماهيرية وبمثل في الشارع”.

تابع محمد فراج: “أنا دايمًا بحب إني أعمل حاجة كويسة ومفيدة وأختار الدور اللي عاجبني أوي، ولكن مع الوقت البني آدم بياخد الحلو ويرمي الوحش علشان طريقة تفكيره تبقى ناضجة”.