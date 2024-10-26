شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السعدني بطلاً فى مسلسل لام شمسية مع أمينة خليل بتوقيع كريم الشناوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد النجم أحمد السعدنى على المشاركة في بطولة مسلسل لام شمسية، بطولة النجمة أمينة خليل، والمقرر أن تخوض به السباق الرمضانى 2025، من تأليف مريم ناعوم، والمخرج كريم الشناوى، من إنتاج ميديا هب سعدى – جوهر، حيث يلتقى السعدنى وأمينة خليل لأول مرة في الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل لام شمسية.

وتعاقد على بطولة المسلسل حتى الآن كل من أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ومن المقرر أن تعلن الشركة المنتجة عن باقى أسماء الممثلين الفترة المقبلة تمهيدًا للبدء في تصوير العمل.



لام شمسية

وفى السياق ذاته، يواصل المخرج كريم الشناوى التحضيرات والاستعدادت للعمل، الذى يعد أحد ابرز الاعمال في رمضان المقبل، من خلال عناصره المميزة سواء على مستوى القصة أو الإخراج أو اختيار الممثلين بشكل جيد، حيث من المقرر أن ينطلق التصوير خلال الفترة المقبلة عقب الانتهاء من كافة تفاصيل المسلسل .

يشار إلى أن أخر أعمال أحمد السعدى التليفزيونية مسلسل سره الباتع وعرض في رمضان 2022 مع المخرج خالد يوسف، وشارك في بطولة المسلسل كلا من حسين فهمى، ريم مصطفى، وعدد كبير من الفنانين.