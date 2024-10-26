شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الثقافة تدعم الفنون باحتفالية أبرزت الروابط الثقافية بين مصر واليابان بالأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية وزارة الثقافة، وحرصًا على تعزيز أواصر التعاون الثقافي مع مختلف دول العالم، شهدت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد وبالتعاون مع مؤسسة اليابان بالقاهرة حفلاً ينبض بسحر التراث وعراقة الفن على المسرح الصغير بعنوان "مصر واليابان معًا لروابط أعمق ومستقبل مشرق"، وقد أبدع فى الحفل نجوم من مصر واليابان من بينهم الباص باريتون توموسوجي ماساشي، الباريتون كوريهارا تاكاكي، والباص المصري رضا الوكيل، والتينور عمرو مدحت، صوليست الكمان ياسر الصيرفى وعازف البيانو تاداشى سويناجا.

وقدموا برنامجًا متنوعًا شمل روائع الأوبرا العالمية ومقطوعات من التراث الياباني وألحان مصرية أصيلة أبرزها "حلاق اشبيليه لروسينى، كارمن لجورج بيزيه، اكسير الحب ودون باسكوال لدونيزيتى، سوناتا الفيولينة والبيانو لديبوسي، بالاد رقم ٢ لفرانك ليست، اغنية الشاطىء لناريتا،القمر على القلعة المدمرة لتاكى، يتدفق كالنهر لميتاكى و"الحلوة دي" لسيد درويش.

وقد شكل تفاعل وتجاوب الجمهور المنسجم شهادة حية على التقاء ثقافات الشرق والغرب في لحظات خالدة من السحر والجمال، تؤكد أن الموسيقى تبقى دومًا جسرًا يوحد القلوب ويربط بين الشعوب.