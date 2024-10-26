غادة عادل تكشف أسرار مسيرتها: نجاحات وإخفاقات دون ندم

بيروت - سلوى ياسين - نقلنا لكم – بتجــرد: تعترف بأنها اختبرت الفشل وحققت النجاح، لكنها لم تندم يوماً على أي قرار اتخذته في حياتها. إنها النجمة غادة عادل التي تحدثت بصراحة في حوار مع مجلة “لها” عن أعمالها الفنية الأخيرة والتكريمات الني نالتها، كما ردّت على انتقاد البعض لأفلامها، وكشفت عن علاقتها بأبنائها وموقفها من الزواج مجدّداً، وما ترفضه في السوشيال ميديا.

تصوير – شريف قمر

– كيف كانت ردود الفعل على مسلسلك “حالة خاصة” الذي قدّمته أخيراً؟

لم أتوقّع أن يحظى مسلسل “حالة خاصة” بهذا النجاح الضخم. أردتُ وفريق العمل أن نقدّم قصة درامية نسلّط من خلالها الضوء على المصابين بمرض التوحّد، لنشجّع كل أب وأم يعاني أحد أبنائهم من هذه الحالة على التعايش ببساطة مع وضعه وعدم الخوف من نظرة المجتمع الظالمة، وأن يتمسّكوا بالأمل في الحياة، خاصة أن المسلسل أظهر أنهم قادرون على مواجهة أي تنمّر، فالأشخاص العاديون يتعرّضون للتنمّر، فما بالنا بمن يواجهون هذه الحالة؟ ولشدّة نجاح العمل أصبح الجمهور يناديني باسم “أماني النجار”، الشخصية التي قدّمتها في المسلسل.

– وكيف تلقيت ردود الفعل على مسلسلك الأخير “لانش بوكس”، الذي عُرض في موسم رمضان الماضي؟

ردود الفعل على المسلسل كانت جيدة وإيجابية، فهو عمل اجتماعي بسيط يناقش مغامرات ثلاث سيدات وتم تناوله بطريقة مختلفة عن المسلسل الأميركي المأخوذ عنه قصة “good girls”، وكان مفترضاً أن نقدّمه خارج موسم رمضان الماضي منذ بدء التحضير له، لكن تقرّر في النهاية عرضه في الموسم الرمضاني.

– كيف وجدتِ المنافسة مع النجوم؟

أنا لا أعمل من أجل منافسة أحد من زملائي الفنانين، وإنما لتحقيق المتعة لي وللجمهور، بأن أجسّد شخصيات مختلفة في أعمالي الفنية، ولذلك لا أقدّم مسلسلاً تلفزيونياً كل عام في شهر رمضان، فالفن بالنسبة إليّ وسيلة للترفيه وإمتاع الجمهور، ولكل فنان أسلوبه الخاص في التمثيل، فهذه مهنتي التي أحبّها وأستمتع بها وأعيش منها أيضاً.

– ما سبب اتجاهك لتقديم عمل كوميدي مثل “لانش بوكس”؟

أشعر بأن الكوميديا مهمة جداً وترفّه عن الجمهور، وأحب تقديم أعمال فنية كوميدية من حين لآخر، ما دام الموضوع المعروض عليَّ مناسباً لي، وقد تحقّق ذلك في مسلسل “لانش بوكس”.

– كيف ترين تكريمك في “مهرجان أسوان للمرأة” للمرة الأولى؟

في الحقيقة، التكريم من هذا المهرجان هو أجمل ما حدث لي هذا العام، وقد جدّد طاقتي الفنية، لأنني تأكدت من أن جمهوراً كبيراً يتابع أعمالي الفنية ويُشيد بأدائي فيها، وهذا يحمّسني لإكمال مشواري الفني بتميّز.

– ما رأيك في تكريم هند صبري معك في المهرجان نفسه؟

سعُدت كثيراً بتكريم هند، فهي صديقة مقرّبة وزميلة عزيزة على قلبي، وتستحق هذا التكريم.

– كيف تتعاملين مع مواقع التواصل الاجتماعي على المستويين الفني والشخصي؟

أتعامل معها ببساطة بحيث أكتفي بنشر برومو أعمالي الفنية وصورها عليها، أما أمور حياتي الشخصية فلا أحب نشرها عبر منصات السوشيال ميديا.

– أنتِ من النجمات اللواتي يظهرن نادراً في الإعلام، ما السبب؟

هذا صحيح، فأنا أهتم فقط بعملي الفني، وأحرص على مشاركة حياتي الخاصة مع عائلتي والمقربين مني فقط، وأترك أدواري تتحدث عني.

– قدّمتِ بطولات أفلام سينمائية مع نجوم كبار مثل “مرعي البريمو” مع محمد هنيدي و”البطة الصفرا” لكنها لم تحظَ بنجاحات كبيرة، ما تعليقك؟

قمت بواجبي تجاه زميلي النجم محمد هنيدي والمخرج سعيد حامد، لكن أُجريت بعض التعديلات على السيناريو والأسباب معروفة لعدم تحقيق الفيلم نجاحاً جماهيرياً، وأتمنى أن تكون هناك مشروعات سينمائية مميزة تليق بصنّاع السينما وبي أنا أيضاً.

– شاركتِ في احتفالية بعنوان “ليالي سعودية – مصرية”… كيف ترين مثل هذه الأنشطة الفنية التي تنظّمها هيئة الترفيه السعودية بمشاركة نجوم مصريين؟

سعُدت بهذه الاحتفالية، لأنني أرى أن هيئة الترفيه السعودية برعاية المستشار تركي آل الشيخ تقيم احتفالات فنية ضخمة لكل النجوم الكبار، ودائماً يحتفلون بالفنانين المصريين الكبار، فلطالما تشاركنا مع الدول العربية في الدراما التلفزيونية، سواء الكويت أو السعودية أو لبنان، وغيرها من الدول الشقيقة، لذلك حين يعود هذا التشارك في الفن بعد انقطاع لسنوات طويلة بين مصر والسعودية، فهو أمر جيد ويُفرحني.

– قطعتِ مسيرة فنية طويلة، هل حققت لكِ الشهرة ما تحلمين به؟

الشهرة لم تكن هدفاً أرغب بتحقيقه، بل أحببت مهنتي كفنانة، ولي مشوار فني طويل أفتخر به، وأكثر ما يسعدني هو محبة الجمهور لي وشغفهم بمتابعة أعمالي الفنية.

– هل ما زلتِ تواظبين على ممارسة الرياضة؟

كنت أمارس الرياضة بانتظام في السنوات الماضية، لكنني توقفت عنها قبل عامين تقريباً، وأنا حزينة جداً لذلك، لا سيما أنني كنت منشغلة بتصوير أعمالي الفنية الأخيرة، ومنها “حالة خاصة” و”لانش بوكس”، لذلك أسعى اليوم للانتظام في ممارسة الرياضة.

– وهل تحبين السفر؟

أعشق السفر الى أماكن كثيرة، كما أحب الجلوس مع عائلتي والاهتمام بكلابي.

– هل تستشيرين أبناءك في أدوارك الفنية؟

بالطبع، لأنهم يقولون رأيهم الصريح في ما أقدمه من أعمال فنية، ولا أنزعج من انتقاداتهم لأدواري، بل آخذ بها لأنها بنّاءة وتجعلني أتدارك أخطائي وأطوّر من أدائي.

– كيف تختارين أزياءك؟

لا أهتم كثيراً بالموضة، بل أحرص على ارتداء ملابس أنيقة وبسيطة تليق بي. وحين أكون مدعوّة لحضور مناسبة مهمة، أستعين بالمتخصّصين في هذا المجال، لأظهر بأبهى صورة.

– متى لا تسامح غادة عادل؟

حين يتعمّد شخص ما أن يؤذيني أو يجرحني أو يحاول تشويه سمعتي؛ ففي هذه الحالات لا أتهاون ولا أسامح أبداً.

– هل فكّرت في تأسيس عمل خاص بكِ بعيداً من الفن؟

لا، فأنا لست ناجحة في “البزنس”، ولا أفكر في دخول هذا العالم أبداً.

– وهل ندمتِ على قرار معين اتّخذته في حياتك؟

لم أندم على أي قرار اتّخذته في حياتي، حتى القرارات التي اتّخذتها في طفولتي وفي بداية دخولي عالم الفن، كلها كانت خطوات ومراحل مهمة في حياتي سواء حققت النجاح أو باءت بالفشل، ففي النهاية ساهمت هذه القرارات في تقوية شخصيتي الفنية والإنسانية وزادتني خبرةً في الحياة.

– هل تقرئين كتباً معينة؟

أحب أن أقرأ كل ما يفيدني ويفيد أبنائي من خلال منصات السوشيال ميديا، وخصوصاً المعلومات التي تتعلق بصحتي ونظامي الغذائي فأُطبّقها وأستفيد منها.

– بعد انفصالك عن والد أبنائك المخرج مجدي الهواري، هل تفكّرين في الزواج مجدّداً؟

سأتزوج حين أجد الرجل الذي يستحق أن يكون موجوداً في حياتي وحياة أبنائي، ويكونون هم سعداء بهذا القرار ومرتاحين له، فلو كان هذا الشخص جيداً بالنسبة إليّ ولكنه ليس مناسباً لهم فسأرفضه.