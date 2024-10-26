صورة لـ أحمد سعد تحدث جدلاً بين محبيه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدر الفنان أحمد سعد، خلال الساعات الماضية مؤشر البحث “غوغل” عقب نشر الموزع الموسيقي أحمد طارق يحيى صورة برفقته عبر حسابه الخاص على موقع “فيسبوك”، وعلق عليها قائلًا:” ألف حمد الله على سلامتك يا حبيبي ، وإن شاء الله ترجع أحسن من الأول”.

وأعاد أحمد سعد نشر الصورة عبر حسابه على “إنستجرام” وعلق قائلًا: “في حاجات بتحصل ف العمر مرة واحدة اسمها أحمد طارق يحيى صحبي وأخويا”.

وأثارت الصورة جدلاً بين جمهور أحمد سعد وبدأت تساؤلاتهم عن حالته الصحية، حيث ظهر في الصورة وهو يبتسم إلا أنه كان يلف رقبته ويرتدي الملابس الثقيلة، فيما شكك آخرون في حقيقة الصورة وأنها تعتبر ظهوره الأول بعد وعكته الصحية، وإجرائه لعملية جراحية بالفك، خاصة أنه ظهر في الصورة مبتسماً وتظهر أسنانه بشكل طبيعي فيما كان الطبيب المعالج قد أكد انه سيظل فترة أسبوعين بدون أسنان، وأكدوا أنها صورة قديمة وأن سعد في فترة راحة بالوقت الحالي.