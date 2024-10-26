ميرنا وليد - بيروت - علقت الفنانة السورية أصالة على الحفل الذي أقيم ليلة أمس إحياءً لذكرى الموسيقار المصري الراحل محمد عبد الوهاب.

وأثنت أصالة على أداء الفنانين ووجهت الشكر للهيئة العامة للترفيه في السعودية، وكتبت عبر حسابها الخاص: "الله الله الله الله على مستوى الموسيقى العالمي اللي هلأ عم بسمعه بقيادة الرائع وليد فايد الله على هالبلسم اللي إجى بوقته كلّ العالم العربي محتاج شوية وقت لروحه لقلبه روحوا افصلوا بهالجمال حتى ولو شوي واستمتعوا بهالروعة شكراً آلسعوديه شكراً هيئة الترفيه شكراً للصانع البطل أبو ناصر نصرت الفنّ وبأجمل ڤيتربن حطيته شكراً لنضالك #ليلة_عبدالوهاب".

كانت هذه تفاصيل خبر أصالة تعبر عن إعجابها الكبير بحفل "ليلة عبد الوهاب".. وتثني على نجاحها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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