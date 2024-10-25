ثنائيّات فنّيّة لفتت الأنظار في حفل افتتاح مهرجان الجونة السّينمائيّ

شهد حفل افتتاح مهرجان الجونة السّينمائيّ في نسخته السّابعة، أمس الخميس، حضور ثنائيّات ينتظر الجمهور إطلالتها سنويًّا بفارغ الصّبر.

من بين الثّنائيّات التي لفتت الأنظار وتألّقت على السّجّادة الحمراء في حفل افتتاح المهرجان، عروس الوسط الفنّيّ المصريّ الجديدة الممثّلة مريم الخشت وزوجها .

إضافة الى ابن شقيق الممثّلة الهام شاهين مدير التّصوير محمود شاهين وزوجته في أوّل ظهور رسميّ لهما بعد الزّواج.

كذلك لفت الممثّل حسين فهمي وزوجته الأنظار على السّجّادة الحمراء، كما حضر رئيس نقابة المهن التّمثيليّة أشرف زكي وزوجته الممثّلة روجينا التي تألّقت بفستان أنيق باللون الأحمر.

كما حضر الثّنائيّ الممثّل محمّد فرّاج وزوجته الممثّلة بسنت شوقي، إضافة الى الممثّل آسر ياسين وزوجته.

ولفت الممثّل تامر هجرس وزوجته الأنظار، كما حضر المخرج طارق العريان وزوجته نيكول سعيفان إلى الحفل.

من جانبها لفتت الممثّلة أروى جودة الأنظار بظهورها الأوّل مع خطيبها الإيطاليّ الجنسيّة، الذي رافقه نجله أيضًا لحضور الحفل. (http://www.instagram.com/p/DBg_zgJt6R3/)

كما حضرت الممثّلة بشرى، الحفل إلى جانب زوجها خالد حميدة.

من جهة أخرى، اعتذرت الممثّلة شيرين عادل عن حضور حفل افتتاح المهرجان، بسبب تعرّض والدتها لأزمّة صحّيّة ودخولها إلى المستشفى.

نذكر أنّ المهرجان كان حافلًا بحضور العديد من النّجمات والنّجوم كعادته أبرزهم: الممثّلة درّة زروق التي حضرت دون زوجها، الممثّلات: يسرا، إلهام شاهين، نسرين طافش، هند صبري، أمينة خليل، كريم قاسم، درّة، منّة شلبي، رانيا يوسف، أسماء جلال، أسيل عمران، لبلبة، جميلة عوض، تارا عماد، بسمة، الإعلاميّة ريّا أبي راشد وغيرهن.