طرح البرومو الأول لـ فيلم "الحريفة" - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الشركة المنتجة لفيلم "الحريفة" البرومو التشويقي الأول للجزء الثاني من الفيلم بعنوان "الريمونتادا"، تمهيداً لعرضه في قاعات السينما قريباً.

يضم الفيلم في بطولته كلاً من نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، وخالد الذهبي، وهو من تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد.

تدور أحداث الجزء الثاني حول اتفاق فريق "الحريفة" على استكمال حلمه بعد فوزه بالبطولة، يظهر البرومو دخول الفريق إلى الجامعة للمرة الأولى، حيث يبدون مندهشين، مما يدفعهم لتغيير أسماء لاعبيهم للدخول في هذا العالم الجديد والغني.

كما يتضمن الإعلان مشاهد كوميدية ومباراة كرة قدم لفريق الخماسي مع زيادة في العنصر النسائي في العمل.

وبحسب التقارير الصحفية المصرية، فإن مشهد النهاية في الجزء الثاني سيشهد مباراة حماسية بين فريق "الحريفة" وفريق أجنبي في إحدى الدول الأوروبية.

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