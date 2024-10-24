موضة وفروسية وتمثيل.. أحمد السقا يكشف عن مواهب أولاده الثلاثة لمعتز الدمرداش

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 أكتوبر 2024 02:53 مساءً - يستضيف الإعلامي معتز الدمرداش النجم المصري أحمد السقا في حوار على حلقتين ضمن برنامج ضيفي مع معتز الدمرداش على قناة الشرق للأخبار.

ويتناول الحوار العديد من المحطات المهمة في مسيرة السقا الفنية، كما يسلط الضوء على جوانب مختلفة من حياة السقا الشخصية وآرائه وفلسفته الحياتية.

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ويكشف السقا لمعتز الدمرداش خلال اللقاء كثيراً من التفاصيل عن أعماله الفنية المقبلة، وعلى رأسها فيلمه الجديد مع الممثل أحمد فهمي، والذي سيحمل عنوان "أحمد وأحمد".

ويقول السقا إن العمل يجمع بين الكوميديا والحركة (الأكشن)، وإنه سيكون من إخراج أحمد نادر جلال. ويشيد السقا بفهمي على المستويين الإنساني والفني، ويؤكد على موهبته ككاتب سيناريو مشيراً لفيلم "كده رضا" الذي قام فهمي بكتابة السيناريو، وأخرجه أيضاً أحمد نادر جلال. كما يؤكد السقا لمعتز الدمرداش الأخبار الخاصة بتقديم جزء ثان من مسلسل العتاولة بعد نجاح الجزء الأول، ويكشف السقا لمعتز عن تعزيز فريق العمل بالعديد من النجوم المميزين ومن بينهم "فيفي عبده".

أحمد السقا: ابنتي نادية موهوبة في تصميم الأزياء

وتطرق الحوار إلى علاقة السقا بعائلته، وخصوصاً أبنائه الثلاثة ياسين وحمزة ونادية. ويتحدث السقا عن ميولهم واهتماماتهم فيقول عن ابنته نادية إنها تريد أن تعمل في مجال التصميم، وتحديداً تصميم الديكور. ويضيف أنها تتسم بذوق رفيع وتتميز بكونها "بنوتة" جداً. أما حمزة فيقول السقا إنه يحب ركوب الخيل مثل والده، وإنه يدعمه للوصول إلى حلمه في رياضة الفروسية بجانب ممارسته لرياضة الــ "جي جيتسو" البرازيلية التي يمارسها السقا أيضاً، ويضيف السقا عن حمزة "يريد أن يعمل في مجال البيزنس، ويعمل على تأهيل نفسه لذلك منذ الآن".

أحمد السقا: لن أفرض ابني ياسين على جمهوري

أما عن ياسين الذي بدأ يخطو على طريق الفن فيقول السقا إنه يدعمه عبر توجيهه، لكنه لن يفرضه على الجمهور لأن الجمهور لا يفرض عليه أحد. ويضيف السقا عن ياسين "لكنني أثق به، فهو شاطر. فهو لم يدرس التمثيل وحسب، فقد درس التمثيل والإخراج والمونتاج والسينما والصوت والتصوير وكل عناصر الصناعة". ويستحضر السقا نصيحة والده الراحل صلاح السقا عندما أخبره عن رغبته في أن يصبح ممثلاً، وكان رد والده: "إنك لست طبيباً أو مهندساً، فإما أن تكون "اسمك" أو لا تكون".

السقا يكشف عن قصة مثيرة مع عادل إمام

ويشارك أحمد السقا معتز الدمرداش قصة أخرى طريفة أخرى من طفولته مع الفنان الكبير عادل إمام الذي يصفه السقا بـ"القامة المنفردة". ويحكي السقا إنه عندما كان طفلاً كان يقضي أوقاتاً كثيراً في مسرح العرائس مع والده الراحل، وكان يجلس كل ليلة في أمام مسرح السلام المجاور لمسرح العرائس في انتظار عادل إمام الذي كان يقدم حينها مسرحية "الواد سيد الشغال". ويقول السقا إن عادل إمام سأله في أحد الليال "ماذا تريد "يا ابن صلاح"؟"، وهو اللقب الذي اعتاد إمام على استخدامه لمناداته بسبب صداقته بوالده الراحل. ويضيف السقا: "قلت له أريد صورة موقعة منك وتكتب عليها "يا رب أبقى نجم زيك"، فكتب له عادل إمام "يا رب أعيش وأراك نجماً كبيراً".

وقدم الإعلامي معتز الدمرداش لقاءات مميزة في الموسم الصيفي من البرنامج، من بينها لقاؤه من الممثلة المصرية إلهام شاهين، والممثل إياد نصار، ومن جيل الشباب أحمد حاتم وسلمى أبو ضيف، ونجوم الكرة السابقين محمد زيدان وعماد متعب، والفنانين أصحاب المسيرة المميزة نشوى مصطفى وصلاح عبد الله وانتصار، بالإضافة إلى أسماء بارزة في عالم الموسيقى مثل الملحن والموزع عادل حقي، وفريق مسار إجباري، والسوبرانو أميرة سليم.

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