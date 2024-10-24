تكريم عادل إمام وبكاء يسرا ورقص أحمد داود.. لحظات ومواقف لا تنسى من مهرجان الجونة

"3 دقات" أغنية مهرجان الجونة في دورته الأولى

النجوم مع عائلاتهم في لحظات مميزة

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تكريم الزعيم عادل إمام ولحظاته الطريفة في المهرجان

"العالم جونة" أغنية المهرجان في دورته الثانية

ريا أبي راشد مقدمة حفل افتتاح مهرجان الجونة بدورته الثانية

تكريم محمد هنيدي بمهرجان الجونة السينمائي بالدورة الثالثة

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بكاء هند صبري لحظة تكريمها بمهرجان الجونة في دورته الثالثة

بكاء يسرا وأحمد الفيشاوي وغناء أكرم حسني في افتتاح مهرجان الجونة بدورته الثالثة

"سقفة" أغنية ختام مهرجان الجونة بدورته الثالثة

السلطان سليمان وسيلفستر ستالون ومينا مسعود علامات مميزة في مهرجان الجونة

مهرجان الجونة يواجه "كورونا" في دورته الرابعة

"دقي يا مزيكا" أغنية الافتتاح

تكريم النجم الفرنسي جيرار ديبارديو

بكاء خالد الصاوي لحظة تكريمه بالدورة الرابعة بالمهرجان

ناردين فرج تعلن عن سرقة جوائز مهرجان الجونة بدورته الرابعة

من حريق هائل إلى افتتاح مبهر بالدورة الخامسة من مهرجان الجونة

ظهور مميز للراحل سمير غانم بمهرجان الجونة

أغنية "جو البنات" لمحمد رمضان

إلهام شاهين تهدي تكريم الجونة السينمائي للراحل وحيد حامد

مهرجان الجونة في دورته السادسة "سينما من أجل الأنسانية"

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تكريم مروان حامد

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المطرب أبو يقدم أغنية لأطفال فلسطين

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تيريس جيبسون ومواقفه الطريفة مع النجم محمد كريم

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مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة

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منذ بداية انطلاقه عام 2017، وهو واحد من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة، للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، ويسعى لخلق تواصل أفضل بين الثقافات، من خلال فن السينما.ساعات قليلة ونستقبل فعاليات الدورة السابعة من، حيث سينطلق اليوم 24 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر، ولا يمكننا إنكار أن المهرجان منذ دورته الأولى وقد ترك بداخلنا بصمة مميزة، حتى أن هناك لحظات ومواقف لا تُنسى التي نظل نتذكرها في كل عام، وقبل إنطلاق دورته الجديدة سوف نشارككم في هذا الموضوع تلك اللحظات والمواقف.منذ انطلاق مهرجان الجونة السينمائي عام 2017، اشتهر المهرجان بأغانيه التي تركت بصمتها إلى يومنا هذا، وهي التي تجعل الجمهور وكل محبي الفن ينتظر من عام لعام أغنية الدورة الجديدة.وتُعد أغنية "3 دقات" للمطرب أبو والتي غناها مع النجمة يسرا، وكانت هذه الأغنية من الأعمال الترويجية لمدينة الجونة، وشارك في الكليب عدد كبير من النجوم منهم نبيل عيسى، تامر حبيب، جميلة عوض، شيرين رضا، أحمد داش، وأحمد مالك.اللحظات التي يشاركها أي شخص مع عائلته في لحظاتهم وذكرياتهم المميزة من أهم اللحظات، ويُعتبرمن أكثر المهرجانات التي وثقت تلك اللحظات، نذكر منها رومانسية آسر ياسين وزوجته في الدورة الأولى للمهرجان، حيث كان ظهوره برفقة زوجته كنزي على السجادة الحمراءلافت للأنظار، حيث تحدث الجميع عن رومانسية الثنائي ومدى حبهما وتقديرهما لكلاً منهما الآخر.ومع الانتقال إلى الدورة الثانية من المهرجان نجد أن من أهم اللحظات التي لا تُنسى فيبدورته الثانية، تكريم الزعيم عادل إمام بجائزة "الإنجاز الإبداعي"، وله كلمة تصف المهرجان بشكل جميل، حيث قال وقتها : "أنا شايف حب شايف جمال وشايف شياكة وشايف ناس بتحترم الفن وشايف ناس عارفة يعني ايه سينما".كما شجعالجمهور على السياحة في الجونة أيضاً، وقال أن مصر مليئة بالفنون، حيث قال: "السينما المصرية هي مصر، احنا البلد الوحيدة في المنطقة اللي عندنا اوبرا عندنا بالية وعندنا فن وتُراث بديع وجميل".ومن الأغاني واللحظات التى لا تُنسى بالمهرجان في الدورة الثانية، تقديم نجوم الفن أغنية "العالم جونة"، وشارك بها مجموعة كبيرة من الفنانين منهم منى زكي، ياسيمن رئيس، أحمد مالك، منة شلبي، شريف منير، جميلة عوض، كندة علوش، أحمد داوود، شيرين رضا، شيكو، هشام ماجد، ومن إخراج هادي الباجوري.وشاهدوا نسّقي مجوهراتكِ الفاخرة على طريقة منى زكي..ستأسري القلوب برقيّ لا يُنسىوكانت المفاجأة القوية بالنسبة للجميع هي تولي الإعلامية الشهيرة ومقدمة البرامج اللبنانية ريا أبي راشد تقديم حفل افتتاحفي دورته الثانية، حيث كان ذلك من أهم اللحظات الهامة التي لا يمكننا نسيانها.وبالانتقال للدورة الثالثة كانت من أهم اللحظات التي لا تُنسى ب، هي تكريم النجم محمد هنيدي خلال فعاليات المهرجان، ولكن زادت سعادتنا أضعاف عندما شاهدنا النجمعلى المسرح وهو يقوم بتسليم الجائزة لصديق عمره هنيدي، وعلق وقتها السقا بمنتهى السعادة قائلاً : "راس الحربة اللي عبر وعبرنا كلنا وراه".وعلى السجادة الحمراء وفي نفس الدورة ظهر لأول مرةمع عائلته، حيث ظهرت زوجته عبير التي تألقت بفستان لامع لفت إليها الأنظار، كما ظهر معه أولاده الثلاثة.أيضاً كانت لحظة تكريم النجمة هند صبري خلال فعاليات الدورة الثالثة، مميزة للغاية، حيث تأثرت صبري إلى حدٍ كبير حتى أنها بكت على المسرح، حيث حصدت حينها جائزة أحسن ممثلة عن فيلم "حلم نورا".وتعرفوا أيضاً بعد انتهاء مفترق طرق .. مسلسلات مصرية مأخوذة من أعمال أجنبيةكانت من اللحظات التي لا تنسى ببدورته الثالثة، بكاء عدد من النجوم تأثراً بالأغنية التي قامت بأدائها الفنانة السورية فايا يونان رائعة الموسيقار الراحل بليغ حمدي "بنلف"، وذلك تخليداً للنجوم الذي رحلوا مثل فاروق الفيشاوي، محسنة توفيق وغيرهما، حيث بكى عدد ملحوظ من النجوم الذين حضروا الافتتاح مثل يسرا التي فقدت والدتها ومثلها السيناريست تامر حبيب، وأحمد الفيشاوي الذي خطف الأنظار بتأثره البالغ أثناء عرض صورة والده الفنان الراحل فاروق الفيشاوي.وكانت من اللحظات المميزة والطريفة في الوقت ذاته، الذي شهدتها حفل الافتتاح في هذه الدورة، أغنية كوميدية وجاءت هذه المرة بآداء للنجم أكرم حسني.تُعد أغنية "سقفة" من العلامات المميزة منبدورته الثالثة، والتي قدمها أحمد الروبي، وظهر بها العديد من نجوم الفن كندة علوش، يسرا، شيرين رضا، إلهام شاهين، صبا مبارك، خالد الصاوي، هند صبري، شريف رمزي، أحمد داود، درة، ريهام عبد الغفور وآخرون.يمكنكم الاطلاع على شاهد شيرين رضا تكشف أسلوبها في اختيار إطلالتها المميزةوأيضاً من اللقطات العائلية التي لا تُنسى في، كانت مرح أحمد داوود وعلا رشدي على السجادة الحمراء، والتي دائماً ما تتكرر بالمهرجان، وكان أبرزها قيامهما بالرقص سوياً على السجادة الحمراء خلال فعاليات الدورة الثالثة للمهرجان.كان من أهم ضيوفبدورته الأولى الفنان التركي خالد أرجنش الشهير عربياً بشخصية "السلطان سليمان" بطل مسلسل "حريم السلطان".فيما كان النجم العالمي سيلفستر ستالون من أبرز ضيوف الدورة الثانية من، والثالثة كان النجم المصري العالمي مينا مسعود، وكانت من أكثر اللحظات التي لا تُنسى وقتها عندما تحدث مينا مسعود بطل فيلم "علاء الدين"، باللغة العربية على المسرح عندما قام بتسليمه إحدى جوائز المهرجان لنسرين راضي. حيث تفاعل الجمهور معه ومع حديثه للعربية.كانت الدورة الرابعة من مهرجان الجونة من الدوارات الاستثنائية، وذلك بعد أن تجاوز الأزمات التي واجهها قبيل انطلاقه، وتم تنظيم حفلاً مبهراً الذي شهد عدداً من الفقرات الفنية والغنائية والموسيقية التي تفاعل معها عشرات الفنانين المصريين والعرب الذين ظهروا بإطلالات أنيقة، رغم ارتدائهم أقنعة الوجه الطبية في قاعة الاحتفال، وسط إجراءات احترازية لمنع تفشي وباء "كورونا"، حيث تم تطبيق برنامج للتباعد الاجتماعي على غرار ما شهدته دورة مهرجان فينسيا في نفس العام.أُقيم الحفل لأول مرة بقاعة المؤتمرات الجديدة المكشوفة بمدينة الجونة التي جمعت بين الأناقة والفخامة، في ظل إشراف طبي من وزارة الصحة المصرية، وافتُتح الحفل بأغنية "دقي يا مزيكا" التي قدمها المطرب اللبناني، ودعا فيها إلى استعادة بهجة الحياة، بعد أشهر من إغلاق كورونا.شهدت هذه الدورة تكريم النجم الفرنسي جيرار ديبارديو بجائزة "الإنجاز الإبداعي"، والتي قدمها له المخرج البريطاني بيتر ويبر، مخرج مسلسل "ممالك النار" رئيس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة.وقام الفنان خالد النبوي بتقديم جائزة "عمر الشريف" للفنان الفرنسي المغربي سعيد التغماوي، كما شهد حفل الافتتاح تقديم تحية إلى الفنانين العرب الذين رحلوا هذا العام، مستعرضاً صورهم ومشاهد من أفلامهم في فيلم قصير عُرض على خلفية أغنية "قصة حب" التي قدمتها مطربة الأوبرا فرح الديباني، برؤية موسيقية جديدة من توزيع الموسيقار مصطفى الحلواني.وكانت لحظة تكريم النجم خالد الصاوي في فعاليات الدورة الرابعة ل، مميزة للغاية، حيث تأثر الصاوي إلى حدٍ كبير حتى أنه بكى على المسرح، حيث حصد حينها جائزة "الإنجاز الإبداعي" على سائر مشواره الفني.وكانت من اللقطات الطريفة في المهرجان بدورته الرابعة، عندما مازحت الإعلامية ناردين فرج الحضور، بأعتذرها وإعلانها عن سرقة جوائزعلى يد عصابة أو فريق عمل مسلسل "100 وش" لنيللي كريم وآسر ياسين.من حريق أثار المخاوف وتوهجت خلاله ألسنة اللهب والدخان الذى غطى سماء المنطقة، إلى حفل افتتاح مبهر وسط أجواء مبهجة، وكانت هذه اللحظة تحديداً من المواقف واللحظات التي لم ولن تُنسى في تاريخ المهرجان.وقد شهد الحفل تكريم الفنان أحمد السقا ومنحه جائزة "الإنجاز الإبداعي"، عن مسيرته الفنية، ودوره الكبير في رفع مستوى أعمال الحركة في السينما المصرية، وقد قدمتها له النجمة التونسية هند صبري، قائلة عليه :"السينما ليها فرسانها بل السينما تصنع الفرسان، ومش أي نجم تحسه أنه عنده أخلاق الفرسان في الحقيقة، وهو صاحبك الجدع وأخوك، الفارس أحمد السقا".ومن اللحظات المميزة أيضاً، تم استعراض فيلم تسجيلي ضم نجوم وصناع السينما الذين رحلوا في الآونة الأخيرة مثل الممثل عزت العلايلي والسيناريست وحيد حامد مع تقديم فقرة فنية خاصة بعنوان "سمورة ملك الكوميديا" مزجت بين الاستعراضات الحية واللقطات التسجيلية لبعض من أبرز أفلام الممثل الراحل سمير غانم.كما قدم الفنان محمد رمضان أغنية "جو البنات" بالمشاركة مع المغني السويدي المغربي الأصل ريد وان والملحن المغربي نعمان بلعياشي.من المشاهد التي لا تُنسىبدورته الخامسة، أحياء الفنانة إلهام شاهين ذكريات السيناريت الكبير الراحل وحيد حامد أثنا حفل الختام، مشيرة إلى أعماله التي لازالت تؤثر في قلوب الجمهور حتى الأن، قائلة عنه :"كاتب من الناس وللناس".من اللحظات التي لا تُنسى فيفي دورته السادسة، هو إقامته تحت شعار "سينما من أجل الأنسانية"، حيث كانت دورة استثنائية، التقى فيه عدد كبير من نجوم وصنّاع السينما العربية والعالمية، وكانت بدايتها مع عرض فيلم يتناول معاناة الشعب الفلسطيني على مدار التاريخ.و بـ "غصن الزيتون" افتتحت المطربة العالمية إليانا حفل المهرجان وسط تأثر الحضور، حيث شهد حفل الافتتاح، تقديم المغنية الفلسطينية التشيلية "إليانا" أغنية بعنوان "غصن الزيتون" وهي من كلمات إليانا وفراس مرجية وعبير مرجية وألحان وتوزيع فراس مرجية.بعدها صعد النجم المصري محمود حميدة لإلقاء كلمة حملت معاني إنسانية مؤثرة، حيث أكد أن هناك مسؤولية نتقاسمها جميعاً في أكثر أوقات الإنسانية ظلاماً، ورأى أنهم كمبدعين وناقلي حقيقة يمتلكون هذه القدرة، وعليهم واجب لأنهم رواة القصص غير المرئية."كما ألقت النجمةكلمة مؤثرة وقتها بدأتها بـ : "لا يهمّني اسمك لا يهمّني عنوانك... يهمّني الإنسان ولو مالوش عنوان"، وكانت ترتدي الأسود، اللون الذي سيطر على إطلالات النجوم في حفل الافتتاح تعبيراً عن الحزن على ما يحدث في فلسطين.وشدّدت النجمة المصرية على أن المهرجان شعاره "سينما من أجل الإنسانية"، وليس هناك أداة أهم من الفن لتذكير الجميع بإنسانيتهم، معتبرةً أن الفن سلاح، وأهدت يسرا كل لحظة في المهرجان إلى شعب عظيم، هو شعب فلسطين الذي علّم العالم أسمى معاني الإنسانية.ومن أبرز اللحظات في تلك الدورة أيضاً تكريم المخرج مراون حامد وقد سلمته الجائزة النجمة، وتحدثت وقتها عن المخرج مروان حامد، وأكدت أن والده كان من أجرأ الأشخاص الذين التقت بهم، ووالدته شخصية إعلامية عظيمة، ليُعرض فيلم عن أهم الأعمال التي قدّمها مروان حامد، فيصعد المخرج المصري وسط تصفيق الحضور لتسلّم جائزة "الإنجاز الإبداعي".قدّم النجم "أبو" أغنية مؤثرة لأطفال فلسطين باللغة الإنكليزية، حملت اسم "The World Is Blind" ونالت استحسان الحضور.هذا وقد وصل النجم العالمى تيريس جيبسون نجم Fast & Furious إلى مصر بصحبة النجم المصري محمد كريم، والذي استقبله في مطار القاهرة وهي الزيارة التي دعا لها محمد كريم تيريس. وقد اصطحبه محمد كريم لعدد من الأماكن السياحية من بينها الأهرامات، كما أنه حضر ختامبدورته السادسة.جدير بالذكر أنه مجرد ساعات قليلة تفصلنا عن بداية الدورة السابعة منالدولي، التي من المقرر أن تبدأ اليوم 24 من أكتوبر وحتى 1 من نوفمبر.وقد أعلنت إدارةعن تكريم الفنان محمود حميدة بمنحه جائزة الإنجاز الإبداعي ضمن فعاليات الدورة السابعة من المهرجان، وذلك احتفاءً بالأدوار التي بَرَع في تقديمها في السينما والتلفزيون، إلى جانب الدور الذي يلعبه بعيداً عن أعين الكاميرات في تطوير السينما المصرية، سواء أكان ذلك عن طريق الإنتاج عبر شركة "البطريق للإنتاج الفني" التي أسسها في التسعينيات، أو كان في الإعلام عبر مجلة "الفن السابع" التي اهتم بإصدارها لعدة سنوات.كما يشارك فيعدد كبير من الأفلام المميزة، ولعل أبرز الأفلام المصرية التي وقع الاختيار عليها "رفعت عيني للسما" من إخراج ندى رياض وأيمن الأمير، الذي سيشارك في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، بالإضافة إلى فيلم "الفستان الأبيض" الذي يُعد الفيلم الروائي الطويل الأول من إخراج جيلان عوف، وسينافس على جوائز مسابقة الأفلام الروائية الطويلة.يمكنكم متابعة أفلام مأخوذة عن روايات في 2025: أحدثها فيلم محمد رمضان الجديد

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