باسم مغنية بغصّة: "جزء كبير من ذاكرتي يتدمر الآن"

ميرنا وليد - بيروت - عبّر الممثل اللبناني باسم مغنية عن حزنه بسبب ما يحدث في لبنان واستذكر شارع أبو ديب في صور، فكتب على حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي: "شارع أبو ديب في صور شارع الذكريات الجميلة.

من عاش هناك يدرك ما أقول. ذكريات كل مراهق ومراهقة . شارع الفرح والصيف والشتاء الجميل. جزء كبير من ذاكرتي يتدمر الآن على يد الغدر والطغاة فلتذهبوا إلى مزبلة التاريخ ".

وكان قد كتب باسم مغنية مؤخرا : "بتحس انك خسرت كتير مع إنو ما صار عندي ضرر، بتحس إنك موجوع كتير مع إنو ما اتصاوبت ، بتحس إنو روحك طلعت مع إنو بعدني عايش فيه غصة كتير كبيرة ، فيه وجع كتير كبير ، لبنان كلو عم ينزف".