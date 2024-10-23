ميرنا وليد - بيروت - عبّر الممثل اللبناني باسم مغنية عن حزنه بسبب ما يحدث في لبنان واستذكر شارع أبو ديب في صور، فكتب على حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي: "شارع أبو ديب في صور شارع الذكريات الجميلة.
من عاش هناك يدرك ما أقول. ذكريات كل مراهق ومراهقة . شارع الفرح والصيف والشتاء الجميل. جزء كبير من ذاكرتي يتدمر الآن على يد الغدر والطغاة فلتذهبوا إلى مزبلة التاريخ ".
وكان قد كتب باسم مغنية مؤخرا : "بتحس انك خسرت كتير مع إنو ما صار عندي ضرر، بتحس إنك موجوع كتير مع إنو ما اتصاوبت ، بتحس إنو روحك طلعت مع إنو بعدني عايش فيه غصة كتير كبيرة ، فيه وجع كتير كبير ، لبنان كلو عم ينزف".
كانت هذه تفاصيل خبر باسم مغنية بغصّة: "جزء كبير من ذاكرتي يتدمر الآن" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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