لحظات رومانسية لـ ليوناردو دي كابريو مع ممثلة شهيرة.. هل يخون حبيبته؟

ميرنا وليد - بيروت - التقطت عدسات الكاميرات صورا الممثل العالمي ليوناردو دي كابريو برفقة الممثلة تيانا تايلور في ملهى ليلي في نيويورك، وذلك بعد ساعات من عشاء رومانسي جمعه بصديقته الحالية فيتوريا سيريتي، التي تبلغ من العمر 26 عاماً.



هذا الوضع أثار العديد من التساؤلات حول علاقته بالممثلة الإيطالية، حيث يتساءل البعض عما إذا كان يخونها.

ووفقاً لموقع "Page Six"، أشار مصدر مطلع إلى أن دي كابريو التقى بتايلور في حفلة استضافتها على شرف قاعة مشاهير الروك آند رول، حيث بدت أجواء اللقاء مريحة للغاية، إذ كانا يرقصان معاً ويتبادلان الضحك.

وما أثار الجدل، هو أن صديقة دي كابريو، فيتوريا لم تكن حاضرة في ذلك الحدث، مما زاد من الشكوك حول موقفه العاطفي.

وتم رصد الثنائي وهما يغادران الملهى الليلي سوياً حوالي الساعة 3 صباحًا.