كارن وازن تجددت تضامنها مع بلدها لبنان وتطلق صرخة غضب بسبب ما يحصل

ميرنا وليد - بيروت - جددت مدونة الموضة والجمال اللبنانية كارن وازن، تضامنها مع بلدها لبنان، الذي يتعرض لقصف ودمار نتيجة حر ب قائمة فيه.



وشاركت كارن متابعيها عبر حسابها الرسمي، مقطع فيديو للحظة انهيار مبنى تعرض للقـ ـصف في بيروت.

وأرفقت كارن منشورها بتعليق كتبت فيه: "حياة الناس كلها تنهار أمام أعينهم! هذا يجب أن ينتهي الآن! أوقفوا إطلاق النار!".

وأضافت: "لو أن كل الأموال التي تم إنفاقها على الأسلحة والحروب تم استثمارها في جعل العالم مكانًا أفضل، في الطب والأبحاث والقضاء على الفقر والتعليم! كم هذا حزين، كم هذا العالم قاسي!".

وكانت كارن فا شاركت متابعيها سابقا منشور آخر كتبت فيه: "لقد كنت دائمًا شخصًا يجد العزاء في التعبير عن مشاعره ومشاركة أفكاره من خلال الكلمات، لكن الوضع يختلف اليوم. الأمر مؤلم بشكل مختلف عندما تشاهد بلدك وهو يحترق، والخوف الذي يعيشه شعبك، عائلتك ورفاقك، تجد نفسك حينها غارقًا في المشاعر ولكن الكلمات لم تعد تملك القدرة على التعبير".

وأضافت كارن: "قلبي مثقل بالأسى ويتألم مع كل لبناني في لبنان والخارج يشعر بالانكسار، الخوف، الأذى، الإحباط، الوحدة والضيق... أعلم أنكم قد شعرتم بالملل... فكم من الممكن أن يتحمل اللبناني بعد؟".

وتابعت كارن وازن: "أما بالنسبة لعدم اهتمام العالم بلبناننا، فليكن هذا بمثابة تذكير لنا بأهمية أخوتنا وأخواتنا. فليكن هذا بمثابة تذكير لنا بأهمية الاتحاد من أجل حماية بلدنا. وأطلب من غير اللبنانيين أن ينضموا إلينا في المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في لبنان".

وأكملت حديثها قائلة: "لا أحد يستحق أن يكون ضحية جانبية، أو أن يتم تهجيره، أو أن يتم تخويفه من خلال صوت القنابل. لقد عانى شعبنا بما فيه الكفاية وهو على حافة الهاوية".