مي عمر تسبق الجميع للعام الثاني.. والجمهور ينتظرها في رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: للعام الثاني على التوالي تنتهي الفنانة مي عمر من تصوير مسلسلها الرمضاني قبل شهور من حلول الشهر الكريم، لتصبح بذلك أول الفنانين استعداداً للعرض الرمضاني.

وأفادت بعض المصادر أنه يتبقّى للمخرج محمد سامي أيام قليلة للانتهاء من تصوير مسلسل “إش إش”، من بطولة مي عمر، ليتفرغ بعدها لأعمال المونتاج ويصبح المسلسل جاهزاً للعرض في موسم رمضان المقبل قبل أكثر من خمسة أشهر.

يُذكر أن سامي ومي انتهيا العام الماضي أيضاً من تصوير مسلسل “نعمة الأفوكاتو” قبل حلول شهر رمضان بأشهر عدة، وهو ما فعله هذا العام رغم التأجيلات المتكررة التي واجهها المسلسل.

ويشارك في بطولة مسلسل “إش إش” كلٌ من: مي عمر، انتصار، ماجد المصري، إدوارد، عصام السقا، إيهاب فهمي…، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

ويُعدّ مسلسل “نعمة الأفوكاتو” آخر أعمال مي عمر الفنية التي شاركت فيها في موسم رمضان الماضي، وضم العمل كلاً من: أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبورية وعماد زيادة.