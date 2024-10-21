صديق ليام باين يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة قبل انتحاره

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد أيام من انتحاره، تحدث صديق مقرب من عائلة المغني الأميركي ليام باين عن الساعات الأخيرة في حياة الراحل خلال تواجده بالأرجنتين وقبل وفاته المأساوية.

وأكد صديق العائلة في تقرير لصحيفة “ميرور” البريطانية أنَّه “كان من الممكن إنقاذ ليام لو أن موظفي الفندق الذي توفي فيه اتصلوا فوراً بسيارة إسعاف عندما رأوه وهو ينهار في الردهة، بدلًا من إعادته إلى غرفته وهو في حالة ذهانية”.

وفي حديثه عن الساعات الأخيرة من حياة ليام، قال الشاب الذي لم يكشف عن اسمه إن المغني “كان سيعيش لو تم نقله مباشرة إلى المستشفى، لانه لم يكن يريد أن يموت، وقد وعد أحباءه بأنه لن ينتحر أبداً”.

وأضاف: “لم يكن ليام مضطراً للموت. ولم يكن يريد الموت. لقد وعدنا جميعاً بأنه لن ينتحر أبدا. كان يتطلع إلى المستقبل. لو كان أحدهم اتصل بالإسعاف عندما انهار في بهو الفندق بدلاً من إعادته إلى غرفته وتركه هناك بمفرده في حالة ذهانية، لكان لا يزال معنا”.

يذكر أن نجم فرقة One Direction السابق البالغ من العمر 31 عاماً توفي بعد سقوطه من شرفة غرفته في الطابق الثالث بفندق في بوينس آيرس يوم الأربعاء الماضي.

وأكدت التحقيقات أن ليام كان يتصرف بعدوانية في بهو الفندق قبل وفاته بفترة وجيزة، وقال الموظفون أنه كان تحت تأثير الكحول أو المخدرات، فطلبوا منه العودة إلى غرفته، لكن بعد دقائق سمع صوت ارتطام جسده بالأرض عندما سقط من الشرفة إلى الفناء الداخلي للفندق، ما أدى إلى وفاته.