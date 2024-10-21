شكرا لقرائتكم خبر عن بيلي إيليش تقترب من المشاركة في مسلسل Mr. & Mrs. Smith والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشارت عدة تقارير أجنبية على اقتراب النجمة العالمية بيليي إيليش، من المشاركة في مسلسل Mr. & Mrs. Smith الذي يذاع عبر منصة Prime Video، بعد أن انتشرت شائعات مؤخرًا بأن المنصة تبحث عن "جون وجين" جدد لتجسيد الأدوار الجديدة في الموسم الثاني.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة Deadline، فإن منصة Prime Video تبحث بشكل جدي عن أبطال جدد لتجسيد الموسم الثاني، ومن المرجح أن تكون إيليش من ضمن المرشحات بقوة، وفقًا للمصادر التي نقلت عنها الصحيفة، فإن Amazon MGM Studios تبحث ممثل وممثلة في العشرينيات من العمر للعب دور جون وجين على التوالي في الموسم الثاني، وتم وصف الأدوار بأنها أدوار رئيسية، ومن غير الواضح ما إذا كانت العروض الرسمية قد قُدِّمت حتى الآن.

ومن ضمن الأسماء التي طرحت بقوة المغنية الحائزة على جائزة الأوسكار مرتين إيليش لأول مرة كممثلة في حلقة من مسلسل Glover السابق على Prime Video.

وسبق ووقعت مجموعة تضم أكثر من 200 موسيقى عالمى رسالة مفتوحة تدعو إلى توفير الحماية ضد الاستخدام المفترس للذكاء الاصطناعى، الذى يحاكى أشكال الفنانين البشريين وأصواتهم.

يشمل الموقعون أنواعًا وعصورًا موسيقية، بدءًا من نجوم الصف الأول مثل بيلى إيليش وجى بالفين ونيكى ميناج، بالإضافة إلى مشاهير الروك آند رول مثل ستيفي ووندر وريم، كما وقع المتحدثين الرسميين باسم فرانك سيناترا وبوب مارلي أيضًا.