خالد الصاوي في حالة انتعاش سينمائي.. يشارك بأربعة أفلام مع كبار النجوم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يعيش النجم خالد الصاوي فترة انتعاش سينمائية، حيث وقع خلال الفترة الماضية عقودًا للمشاركة في أربعة أفلام جديدة، بعضها بدأ تصويره بالفعل والبعض الآخر في انتظار الانتهاء من التحضيرات والديكورات لبدء التصوير.

يتعاون خالد الصاوي في أفلامه الجديدة مع عدد من كبار النجوم. يشارك النجم محمد سعد في فيلم “الدشاش”، ويتعاون مع نسرين طافش وعمرو عبد الجليل في فيلم “المصيف”، كما يعمل مع النجمين الشابين عصام عمر وطه دسوقي في فيلم “سيكو سيكو”، فيما ينتظر عرض فيلم “أصل الحكاية” الذي تأجل أكثر من مرة.

تفاصيل الأفلام الأربعة

فيلم “سيكو سيكو” : يشارك في بطولته عصام عمر، طه دسوقي، علي صبحي، خالد الصاوي، تارا عماد، وديانا هشام. الفيلم من تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس، وتدور أحداثه في إطار كوميدي. من المقرر عرض الفيلم نهاية عام 2024.

: يشارك في بطولته عصام عمر، طه دسوقي، علي صبحي، خالد الصاوي، تارا عماد، وديانا هشام. الفيلم من تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس، وتدور أحداثه في إطار كوميدي. من المقرر عرض الفيلم نهاية عام 2024. فيلم “الدشاش” : من تأليف جوزيف فوزي وإخراج سامح عبد العزيز. يجمع الفيلم بين زينة ومحمد سعد بعد 16 عامًا من تعاونهما في فيلم “بوشكاش” عام 2008. يشارك في البطولة أيضًا باسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، خالد الصاوي، ومجموعة من النجوم. الفيلم من إنتاج محمد رشيدي.

: من تأليف جوزيف فوزي وإخراج سامح عبد العزيز. يجمع الفيلم بين زينة ومحمد سعد بعد 16 عامًا من تعاونهما في فيلم “بوشكاش” عام 2008. يشارك في البطولة أيضًا باسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، خالد الصاوي، ومجموعة من النجوم. الفيلم من إنتاج محمد رشيدي. فيلم “المصيف” : بطولة خالد الصاوي، نسرين طافش، عمرو عبد الجليل، نبيل عيسى، أحمد ماجد، وحجاج عبد العظيم. الفيلم من تأليف وإخراج سليم العدوي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي.

: بطولة خالد الصاوي، نسرين طافش، عمرو عبد الجليل، نبيل عيسى، أحمد ماجد، وحجاج عبد العظيم. الفيلم من تأليف وإخراج سليم العدوي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي. فيلم “أصل الحكاية”: من تأليف وإخراج محمد أمين وبطولة شيري عادل، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، هالة فاخر، حمزة العيلي، وعدد من النجوم. من المقرر عرض الفيلم في إجازة منتصف العام الدراسي المقبل 2023.

هذه الأفلام تعد بمزيج متنوع من الكوميديا والدراما الاجتماعية، ويؤكد الصاوي من خلالها على حضوره الفني القوي وتنوعه في تقديم الأدوار السينمائية.