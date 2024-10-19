الكشف عن جنس مولود بينار دنيز وكان يلدريم بعد أسابيع من زواجهما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد أن احتفلا بزفافهما في 17 سبتمبر الفائت في إيطاليا، يتواجد الممثلان التركيان كان يلدريم وبينار دينيز حاليًا في لندن. ووفقًا للمصادر، الزوجان يستعدان لاستقبال طفلهما الأول وهما متحمسان للغاية لخوض هذه التجربة الجديدة.

وأعلن كان وبينار عن انتظار مولودهما الذكر من خلال صورة نشرت عبر خاصية القصص القصيرة على “إنستغرام”. ظهر في الصورة كان وهو يضع يده على بطن بينار، بينما أرفقت الصورة بقلب أزرق إشارة إلى جنس المولود.

على الجانب الآخر، بدأ كان يلدريم مؤخرًا تصوير فيلمه الجديد “عرس الجن” في أرزينجان إلى جانب زميلَيه ديميت أوزديمير وإيلهان شين.

الفيلم، الذي يتناول قصة درامية عائلية قوية، يحكي قصة ثلاث أشقاء: جيرين (ديميت أوزديمير)، خالد (كان يلديريم)، ودينيز (إيلهان شين)، ويستعرض العلاقة بين الإنسان ومصيره عبر تفكك عائلة على مدار ثلاثة أجيال.