أبو يطرح أغنية “إقرأ” لتحفيز الطلاب على القراءة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلق الفنان أبو أغنيته الجديدة “إقرأ” عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”، بالتعاون مع الطفل مصطفى قدورة. تهدف الأغنية إلى تشجيع الطلاب على ممارسة القراءة بطرق ممتعة وجذابة، بالإضافة إلى نشر ثقافة القراءة في المجتمع.

أغنية “إقرأ” من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع وتسجيل key66 productions، وإخراج نصر الله سعد وياسمين رولينغ.

تأتي الأغنية ضمن مبادرة “تحدّي القراءة العربي”، التي تهدف إلى تشجيع أكثر من مليون طالب على قراءة خمسين مليون كتاب سنويًا، بهدف تعزيز حب القراءة لدى الشباب العربي وتوسيع آفاقهم المعرفية والثقافية.

وتتضمن بعض كلمات الأغنية:

“القراية نور

جهلك أرض بور

القراية نور

إفتح المدارك

القراية نور

اتهجي السطور

بحر المعلومات

ده جواز المرور”.

الأغنية تحظى بتفاعل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي لدعمها الرسالة الإيجابية الموجهة للطلاب والشباب.