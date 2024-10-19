أحلام تهنئ أصالة على “بعض الأحيان”: “كل القلوب لك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: هنأت النجمة الإماراتية أحلام زميلتها النجمة أصالة نصري على أغنيتها الجديدة “بعض الأحيان”، التي أطلقتها أصالة يوم الجمعة 18 أكتوبر عبر منصة يوتيوب. وتفاعل الجمهور والمحبون مع الأغنية فور طرحها، حيث أشاد الكثيرون بأداء أصالة وتميزها.

وقد عبّرت أحلام عن إعجابها بالأغنية عبر حسابها الخاص على منصة “X”، حيث كتبت: “الله الله الله يسلم صوتك، عمل رائع وجميل، كل القلوب لك”. وتأتي هذه التهنئة كإشارة واضحة للعلاقة الطيبة بين النجمتين، وسط إشادات واسعة من معجبيهما.

تفاصيل أغنية “بعض الأحيان”

أغنية “بعض الأحيان” هي من كلمات الأمير فيصل بن تركي بن ناصر، ألحان أحمد الهرمي، توزيع زيد نديم، والميكس والماستر من جاسم محمد. بعض كلمات الأغنية تحمل مشاعر الفراق والخذلان، وجاءت كما يلي:

“بعض الأحيان المفارق فيه خير،

لين صار اللي تحب ما فيه خير،

غلطتي داريت ودللتك كثير،

وانت فسرت إهتمامي إنهزام،

إعتبر نفسك من اللحظة غريب،

إنتهى وقت الدلع والاهتمام،

كنت غافل يوم سميتك حبيب،

إنت كذبة وكل أحاسيسك كلام.”

تصدرت الأغنية محركات البحث ونالت إعجابًا كبيرًا من الجمهور الذين أشادوا بالأداء القوي والمشاعر العميقة التي حملتها كلمات الأغنية، مما أضاف نجاحًا جديدًا لمسيرة أصالة الفنية.