شكرا لقرائتكم خبر عن غادة إبراهيم تعلن عبر فيس بوك عن وفاة شقيقها: أخويا مات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة غادة ابراهيم عن وفاة شقيقها، حيث كتبت عبر حسابها على "فيس بوك": أخويا مات، لتتلقى بعدها عدد كبير من تعليقات، التعزية والدعاء له بالرحمة، دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى.

وكانت الفنانة غادة إبراهيم خاضت لأول مرة تجربة الغناء، من خلال أغنية تحمل اسم "كريزماتك" من كلمات حمدى نوار وألحان وتوزيع فادى نجيب، وميكساج محمد حسنى، وقدمت غادة عدد من الأغانى فى أعمالها المسرحية وكانت آخرها مسرحية "مجلس العقلاء" تأليف وأشعار أيمن حافظ وإخراج محمد الخولى.

وعرض للفنانة غادة إبراهيم مؤخرا مسرحية "مجلس العقلاء" التى تدور أحداثها في قالب كوميدى غنائي استعراضى، ويشارك في البطولة غادة إبراهيم ومحمد شلش وخالد محروس وسعيد المختار ومحمود عامر ورحاب الغراوى وأيمن اسماعيل وعبير مكاوى وعبد السلام الدهشان ومحمد عابدين، تأليف وأشعار أيمن حافظ، استعراض د. أشرف فؤاد ألحان وتوزيع وليد خلف إخراج محمد الخولى، وتم عرض المسرحية على مسرح جلال الشرقاوى .

يذكر أن غادة إبراهيم شاركت كضيف شرف مؤخراً فى فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة الذى تم طرحه فى موسم عيد الفطر السينمائى الماضي، والفيلم بطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومى فؤاد، الطفل جان رامز، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف شريف نجيب، وجورج عزمى، وإخراج أحمد الجندى، وإنتاج أحمد السبكى.