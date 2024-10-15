نور إيهاب لـ الخليج 365: 6 شهور فكرته لذيذة ومختلفة وشعرت بخوف وحماس تجاه الحريفة 2

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 11:52 مساءً - تعيش الفنانة نور إيهاب حالة من النشاط الفني، إذ سيكون لها مشاركة مميزة في مسلسل " 6 شهور" المنتظر عرضه يوم 23 أكتوبر الجاري، كما ستكمل رحتلها التي بدأتها في فيلم الحريفة بشخصية " لانا" والتي سوف يكون لها تواجد مختلف في جزء العمل الثاني " الحريفة 2- الريمونتادا"، موقع " الخليج 365" تواصل هاتفياً مع النجمة الشابة نور إيهاب للتعرف أكثر عن تفاصيل أعمالها الجديدة.

" مسلسل 6 شهور" فكرة مختلفة

منافسة في مجال العمل

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" الحريفة 2 – الريمونتادا"

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في البداية أعربت الفنانة نور إيهاب عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل، لكون فكرته جديدة ومختلفة وتم كتابتها بطريقة رائعة للغاية "خفيفة جداً"، إلى جانب عدم التطرق لها كثيراً في الأعمال الدرامية، حيث يسلط العمل الضوء على فكرة " الريل ستيت" والخاصة بمجال العقارات والتي يعمل بها الكثيرين ، لافتة أن العاملين بهذا المجال سوف يرون خلال أحداث المسلسل المواقف التي يمرون بها سواء في حياتهم أو خلال عملهم ، كل ذلك بطريقة "لايت" واصفة اياها بـ " اللذيذة".واستطردت قائلة " هيشوفوا مواقف في حياتهم ومواقف في شغلهم، كلها واخدنها بطريقة لايت لذيذة"أما عن الخط الدرامي الخاص بالشخصية التي تقدمها النجمة الشابة نور إيهاب، أوضحت بأن شخصيتها سيكون لها خط درامي مع " مراد" شخصية الفنان، وستكون بينهم منافسة قوية في مجال العمل خاصة وأن الثنائي يعملان في شركة واحدة، وذلك حول تفوق أي منهما على الآخر في تحقيق " التارجت" الخاص بوظيفتهم، كل هذه الامور سوف تتضح خلال أحداث المسلسل، وتابعت، " احنا الاتنين موظفين وكل واحد فينا بيسعى لتحقيق التارجت بطرقة مختلفة".ومن بين الأعمال الفنية الجديدة والتي سوف يكون لـ نورإيهاب تواجد بها، هو مشاركتها في الجزء الثاني من فيلم " الحريفة " ، وذلك بعد النجاح الجماهيري الكبير الذي حققه جزء العمل الاول وتحقيقه لإيرادات مرتفعة أدت إلى تصدره لشباك التذاكر لأسابيع متتالية، هذا الأمر جعله ضمن قائمة أعلى 10 أفلام تحقيقاً للإيرادات في السينما المصرية.وعن مشاركتها في الجزء الجديد من العمل " الحريفة 2 – الريمونتادا"، قالت إن النجاح الكبير الذي حققه جزء العمل الأول ، جعلها تشعر بخوف أثناء التحضير للجزء الثاني من الفيلم ، لأنه ادخلها في تحدي كبير ، متمنية أن يحقق الجزء الثاني من الفيلم نفس نجاح جزئه الأول أو أكثر.أما عن التغيرات التي سوف تحدث بشخصية "لانا" والتي قدمتها في الفيلم، نوهت نور على أن شخصيتيها في الجزء الثاني من " الحريفة" ستحمل العديد من المفاجأت الكبيرة عن الجزء الأول، لافتة إلى أن هذا التغير وماتحمله الشخصية من مفاجأت جعلها تشعر بخوف وحماس في نفس الوقت".

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المسرح

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وعن تجاربها المسرحية قالت نور إيهاب، إن نجاح تجربتها في مسرحية "" مع الفنان أحمد حلمي، سوف يشجعها بكل تأكيد على المشاركة في أعمال مسرحية جديدة، مشيرة إلى وجود تجربة مسرحية آخرى لها كانت من خلال "" مع الفنانة ليلى علوي، وأضافت: " التجربتين دول من أحلى التجارب في المسرح ، والاتنين حققوا نجاح كبير الحمد لله".لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».