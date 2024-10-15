ميران عبدالوارث تحيي ذكرى وفاة والدها بكلمات مؤثرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

أحيت الفنانة ميران عبدالوارث الذكرى السادسة لوفاة والدها الفنان أحمد عبدالوارث، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم.

ونشرت ميران، صورة لوالدها الراحل، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" وعلقت عليها قائلة: "زي الليلة دي من 6 سنين، مكنش جايلى نوم برضه، عشان مكنتش عارفة هصحى أشوفه تاني ولا هتبقى كانت آخر مرة خلاص، كان مجرد إحساس، من قوته افتكرته تهيئات، أو مخاوف، سبحان الله بقالى 6 شهور أو أكتر، مناعتي زى الفل، ضِعفت امبارح، وعيطت، كأن مهما بتمر السنين، الجسم مسجل أنه فى اليوم ده هيتعب، فكل سنة، في نفس اليوم ده، بعيشها من أول وجديد".

وأضافت: "زي الليلة من 6 سنين، فقدت عمود من عواميد تعريفي لنفسي، نصي الثاني والأهم، فهمت يعني إيه تعب ويعني وجع ويعنى إيه هم، بس في نفس الوقت زي الليلة دي من 6 سنين، هو راح وجيت أنا، كسر كبير، بس زي ما بيقولوا دخل نور أكبر، لأن مهما كان الوجع، فاللهُ أكبر، أكبر من كل شيء، وهو صاحب كل شيء، وطالما ده اللى قدره، يبقى أنا تمام".

وأكملت: "وفعلاً زي الليلة دي من 6 سنين، حصل أكتر حاجة كنت بخاف منها، وبسببها، تحررت، وعقلي هدي وقلبي ارتاح، عشان اللي كنت طول عمري ماسكة فيه راح، ففهمت، إنه مش عايزني أمسك في حد غيره سبحانه، مات الوالد واتولد طفل جديد زي الليلة دى من 6 سنين، فقدت أبويا وعرفت أنا مين، ومن عرفَ نفسه، عرف ربه، اللهم لك الحمد على نعمة الوعي، رحم الله كل احبابنا المسلمين، ارجو الدعاء لوالدي بالرحمة والمغفرة".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ميران عبد الوارث مسلسل "عمر أفندي"، بطولة الفيلم أحمد حاتم، آية سماحة، رانيا يوسف، محمد رضوان، مصطفى أبو سريع، محمود حافظ، تأليف مصطفى حمدي، إخراج عبدالرحمن أبو غزالة.

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