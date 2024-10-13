شكرا لقرائتكم خبر عن انفصال الفنانة نادين نجيم عن خطيبها بعد قرابة عامين من ارتباطهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انفصلت الفنانة نادين نجيم عن خطيبها بعد قرابة العامين من ارتباطهما، حيث نشرت "استوري" عبر حسابها الشخصى على "إنستجرام" وأشارت خلالها إلى أنها أصبحت سينجل ولم تعد مرتبطة.

انفصال نادين نجيم

وكانت الفنانة اللبنانية نادين نجيم ظهرت مؤخرًا، في جلسة تصوير جديدة، حيث كانت جلسة التصوير داخل حوض استحمام من اللون البينك، وظهرت نادين بشكل مميز خلال جلسة التصوير ولكنها تعرضت لانتقادات كبيرة من رواد السوشيال ميديا وجمهورها، حيث جاءت التعليقات بطريقة صادمة لنادين، والتي استفزت نادين للغاية، ما جعلها ترد في مقطع فيديو نشرته على حسابها الشخصى على انستجرام، وقالت نادين في المقطع:

"إن شاء الله أتصور بالطنجرة شو بدك فيي… انتوا نيتكم عاطلة، إيش بدك فيا أنا يمكن شايفة هيك عدالة وهيك بدي أعبر عن جمالي الشخصي شو تعبك إنتي".

وأضافت نادين نسيب نجيم: "هي فين الإيحاءات؟.. واحدة قاعدة تتصور بتقول إن هذا المكياج يضفي نضارة على البشرة، شيء عادي وطبيعي".

ووجهت رسالة لمنتقديها: "شوفي أبعد من الصورة والمضمون كتير مهم ومفيد".

واختتمت حديثها: "نضفي ظنونك ونيتك، صفوا النية، معقول أنا طفلة مفهمتش الإيحاءات؟ ولا أنتي اللي بعدتي كتير بمخيلتك".