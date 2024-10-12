بعد الاقبال الكبير… حفلة إضافية للفنانيّن مروان خوري وعبير نعمة في دبي

بعد نفاد تذاكر حفلة كل من الفنّانَين اللبنانيّيَن، مروان خوري وعبير نعمة، المقرّر إقامتها في التاسع من شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل على مسرح دبي أوبرا.

قرّرت شركة “مومنتس إيفنت”، إقامة حفلة فنيّة إضافية للفنانيّن، نظراً للإقبال الكبير على التذاكر وذلك بتاريخ السادس من شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل على المسرح نفسه.

ومن المتوقّع أن يعيش الجمهور على مسرح دبي أوبّرا في السادس والتّاسع من تشرين الثّاني/نوفمبر القادم ساعات من الرّومنسيّة والطرب لصوتَين مميّزَين تركا أثرهما الجميل والمُحبّب عند الجمهور العربيّ الذي يتابع اعمالهما الرّاقية كافّةً.

على صعيد آخر، عبّر مروان خوري، عبر حسابه على “إكس”، عن حزنه الشديد جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، إذ كتب:” عندما يكون الوجع والخوف أكبر من أي كلمة أو وسيلة تعبير يُصبح الصمت أبلغ.. لبنان”.

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من جهتها، عبّرت عبير نعمة، في أكثر من منشور عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي عن تضامنها مع وطنها وشعبها جرّاء العدوان الإسرائيلي، كما أعلنت أنّها ستتبرّع بعائدات الحفل الذي ستحيّيه في دار الأوبرا المصرية بتاريخ السادس عشر من شهر تشرين الأول الجاري، للأُسر المتضرّرة من الحرب في لبنان، كدليل على أن الفن في خدمة الإنسانية.