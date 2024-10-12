لهذا السبب .. بيومي فؤاد خارج المارثون الرمضاني المقبل!

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 أكتوبر 2024 01:24 صباحاً - كشف الفنان بيومي فؤاد عدم مشاركته في المارثون الرمضاني المقبل 2025، وذلك خلال تصريحات صحفية له مؤخرًا أثناء حضور العرض الخاص لفيلمه الجديد "بنسيون دلال".

بيومي فؤاد يوضح سبب مشاركته في المارثون الرمضاني

أوضح الفنان بيومي فؤاد في تصريحات صحفية له على هامش حضوره العرض الخاص لفيلمه "بنسيون دلال" منذ أيام، عن عدم مشاركته في دراما رمضان المقبل حتى الآن وذلك لعدم إسناد إليه أي عمل ينتمي لخريطة رمضان 2025.

وأكد بيومي أنه يتمنى المشاركة في السباق، موضحًا الأسباب حول قلة أعماله الدرامية خلال الفترة الحالية قائلًا: "أنا بشتغل في هذه المرحلة على الحاجة اللي بتعيش والسينما بتعيش أكتر من الدراما".

آخر مشاركات بيومي فؤاد الفنية

احتفل الفنان بيومي فؤاد الأربعاء الماضي 9 أكتوبر، بالعرض الخاص لفيلمه الجديد "بنسيون دلال"، تأليف شادي الرملي وحسين نيازي، وإخراج شادى الرملي، وبطولة عمر متولي، محمود حافظ، وليد فواز، محمد رضوان، طاهر أبو ليلة، إبرام سمير، خالد سرحان، أمجد الحجار، جيهان خيري، ألحان المهدي، إسراء رخا، ميشيل ميلاد، يوسف إسماعيل، أمجد عابد، أسامة عبد الله، سلمى المحجوبية، غادة طلعت و ضيفة الشرف الفنانة نسرين أمين.

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تدور قصة فيلم "بنسيون دلال" حول سيد الجدع (بيومي فؤاد) الذي يقرر أن يخدع أبناءه الخمسة ويبيع فندقاً صغيراً "البنسيون" الذي يشاركونه في ملكيته بأوراق مزورة مدعياً أنه سيسافر للقاء المستثمرين. أثناء غيابه يحاول أحد أبنائه "مجاهد" الذي يدير البنسيون أن يقيم حفلة غنائية في البنسيون لتحقيق مكسب يثير إعجاب الأب.

في نفس الوقت يحاول الإبن "عادل" المطرب أن يدعو منتجاً مهماً لسماعه وهو يغني، أما الإبنة "عايدة" الناشطة النسوية فتقوم بدعوة عدد من أصدقائها ومتابعيها لتصوير فيلم عن التحرش، كذلك يستضيف الإبن "عصام" المتشدد دينياً أمير جماعته ومعه شخص غامض في البنسيون. كل ذلك يحدث بينما يحاول الإبن "باستاردو" سرقة البنك المجاور للبنسيون من خلال نفق قام بحفره في بدروم البنسيون. لكن تتشابك الخطوط وتتعقد بسبب مفاجأة غير متوقعة للجميع.

ويُعرض للفنان بيومي فؤاد حالياً مسلسل "مطعم الحبايب" حيث حققت الحلقات الأولى من العمل نجاحاً جماهيرياً كبيراً، ويشاركه البطولة كل من هدى المفتي، أحمد مالك، وانتصار، ومحمود البزاوي، وسامي مغاوري، والعمل من إخراج عصام عبد المجيد، وكتابة مريم نعوم "ورشة سرد".

وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي، حول "أبو المجد" الذي يمتلك مطعماً في أحد الأحياء، ويدخل في خلافات ومناوشات بشكل شبه يومي مع أصحاب المطاعم المجاورة له، من منطلق المنافسة فيما بينهم، لكن تجمعهم بالنهاية حالة من الوحدة والترابط دون التسبب في أي ضرر.

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كما يترقب بيومي فؤاد عرض فيلمه الجديد "وداعاً حمدي" في دور العرض، خلال الفترة القليلة المقبلة، ويشارك بطولة فيلم "وداعاً حمدي" بجانب بيومي فؤاد عدد من النجوم وهم: شيرين رضا، آية سماحة، علي الطيب، محمود السيسي، وغيرهم، ومن إخراج محمود زهران الذي يخوض أولى تجاربه الإخراجية من خلال هذا العمل، وتدور الأحداث في إطار درامي لايت كوميدي، عن قصة مليئة بالمواقف الكوميدية التي تتخللها الكثير من اللمحات الدرامية العميقة.

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