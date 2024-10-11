جيهان الشماشيرجي بطلة أمام أحمد السقا وأحمد أمين وأحمد فهمي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 أكتوبر 2024 05:57 مساءً - تواصل الفنانة جيهان الشماشرجي انتعاشها الفني خلال الفترة الأخيرة، حيث تعاقدت على أكثر من عمل جديد ما بين الدراما والسينما، كما تستمر في التدرج في الأدوار حتى وصلت إلى الأدوار الأولى، حيث تقدم قريباً دور البطولة أمام أحمد السقا وأحمد فهمي في السينما وكذلك أمام الفنان أحمد أمين في الدراما.

جيهان الشماشرجي بطلة أمام أحمد أمين في رمضان 2025

جيهان الشماشرجى وقع الاختيار عليها لتقديم دور البطولة أمام الفنان أحمد أمين في مسلسل "مذكرات نشال" الذي يتم التحضير له حالياً للعرض في موسم دراما رمضان 2025، وهو العمل الذي يدور في إطار كوميدي ممزوج بالفانتازيا، ويواصل صناع العمل التعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة تمهيداً لبدء التصوير نهاية شهر نوفمبر المقبل.

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وفي السينما تقدم جيهان الشماشرجي أحد أدوار البطولة النسائية في فيلم "أحمد وأحمد" أمام الفنانين أحمد السقا وأحمد فهمي والمقرر بدء تصويره الشهر المقبل لعرضه في موسم أفلام عيد الأضحى 2025 حسب الخطة التي وضعها صناع الفيلم، حيث يعمل المخرج أحمد نادر جلال على ترشيح الفنانين المشاركين في البطولة ومعاينة أماكن التصوير قبل انطلاق العمل.

جيهان الشماشرجي خارج الموسم الثالث من كامل العدد

وكانت جيهان الشماشرجي قد أعلنت مؤخراً اعتذارها عن عدم المشاركة في الموسم الثالث من مسلسل "كامل العدد" مع الفنانين دينا الشربيني وشريف سلامة والمقرر عرضه في موسم رمضان 2025 لارتباطها بأكثر من عمل آخر في رمضان، ويأتي اعتذار جيهان بعدما شاركت في الموسمين الأول الذي عرض في شهر رمضان 2023 والثاني في رمضان 2024،

وتنتظر جيهان الشماشرجي إطلاق فيلمين جديدين فى صالات السينما قريباً الأول هو "الهوى سلطان" بطولة منة شلبي وأحمد دواد وسوسن بدر وأحمد خالد صالح وتأليف وإخراج هبة يسري، وتجسد خلال أحداثه شخصية خطيبة أحمد داود، والثاني "فرقة الموت" بطولة الفنان أحمد عز، وتجسد خلال أحداثه شخصية "سيلينا"، وهي فتاة أجنبية وصديقة أحمد عز وتخوض معه رحلة القبض على خُط الصعيد، ويشارك في الفيلم آسر ياسين، منة شلبي، والفيلم من تأليف صلاح جهيني وإخراج أحمد علاءالديب.

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وفى سياق آخر، قاربت جيهان الشماشيرجي على الانتهاء من تصوير دورها في الجزء الثاني من مسلسل "جودر – ألف ليلة وليلة" مع الفنان ياسر جلال، الذي تم عرض الجزء الأول منه في 15 حلقة خلال شهر رمضان الماضي، وفي نفس الوقت تنتظر عرض مسلسل "سراب" على إحدى المنصات، والذي تشارك في بطولته إلى جانب خالد النبوي ويسرا اللوزي ونجلاء بدر وهاني عادل.

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