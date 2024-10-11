شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح وريهام عبد الحكيم فى حفل خيرى لصالح مؤسسة راعى مصر 15 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى الفنان مدحت صالح والفنانة ريهام عبد الحكيم حفلا غنائيا بمصاحبة الأوركسترا المصاحبة لهما، يوم الجمعة الموافق 15 نوفمبر المقبل، فى الحديقة الملكية بقصر القبة الرئاسى، والذى تنظمه مؤسسة راعى مصر للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.

ويقدم النجمان الكبيران، خلال الحفل، برنامجا غنائيا يتضمن نخبة من أجمل أعمالهما التى قدموها على مدار مشوارهما الفني، وتم طرح تذاكر الحفل على موقع تذكرتي.

ومن المقرر أن تذهب عوائد هذا الحفل الخيري لدعم الأسر الأولى بالرعاية في المحافظات، حيث تقدم المؤسسة الدعم لهذه الفئات من خلال توفير الخدمات الطبية عن طريق القوافل الطبية والعيادات المتنقلة وتوفير مساكن آمنة من خلال مشاريع التنمية العمرانية.

يذكر أن مدحت صالح يحيي اليوم حفلا غنائيا كبيرا في دار الأوبرا المصرية، في افتتاح مهرجان الموسيقي العربية في دورته الـ 32، ويقدم خلالها باقة مميزة من أغانيه.