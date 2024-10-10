بعد أنباء طلاقها.. أول منشور من نانسي عجرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تواصل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم دعم الشعب اللبناني لما يتعرض له من قصف متواصل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ونزوح واستشهاد الآلاف من الأسر.

وتجاهلت نانسي عجرم الرد على ما تردد من أنباء تشير إلى انفصالها عن زوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم، ونشرت عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها "انستجرام"، منشورا ناشدت فيه متابعيها بالتبرع بالدم لإنقاذ الجرحى.

كانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت منشورا منسوبا إلى النجمة اللبنانية نانسي عجرم، وجاء به: "أعلن عن انفصالي رسميا من فادي الهاشم، بعد تفكير طويل ولأسباب معينة وصلنا لهذا القرار، من الأفضل لي وإلو، في هذه المرحلة من حياتي وحياته للأسف، الاحترام بيننا موجود ويضل أبو بناتي، وبحترمه وبعزه، بس هادا القرار كان لازم متخدينه من زمان".

منظم الحفلات اللبناني يوسف دندشي، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "من يعرف النجمة نانسي عجرم، بالتأكيد يكتشف أن هذا ليس أسلوبها وأن كل ما في هذا المنشور مفبرك، ولا يتعدى كونه شائعة، كل ما فيه كاذب".

أحيت الفنانة نانسي عجرم مؤخرًا حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات "جولة المملكة" في شهر أغسطس الماضي وسط حضور جماهيري ضخم، قدمت خلاله باقة من أشهر أغانيها وسط تفاعل جمهورها ومحبيها.

يذكر أن أخر ما طرحت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم هي أغنية بعنوان "من نظرة"، على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات وألحان زياد جمال، توزيع باسم رزق، والكليب من إخراج سمير سرياني.

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