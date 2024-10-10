إطلاق الإعلان التشويقي الرسمي لمسلسل "وتر حساس" بطولة صبا مبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أطلقت منصة "يانجو بلاي" الإعلان التشويقي الرسمي لمسلسل "وتر حساس" الذي يُعرض حصرياً ابتداءً من 27 أكتوبر 2024. يضم العمل مجموعة من النجوم: صبا مبارك، ومحمد علاء، وإنجي المقدم، وهيدي كرم ونخبة من النجوم.

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي مليء بالإثارة والجريمة، ويستمر على مدار 45 حلقة. يستعرض المسلسل حياة ثلاثة نساء: سلمى، وكاميليا، ورغدة، اللواتي تجمعهنّ الصداقة والعمل وتفرّقهن الغيرة والطمع والطموح المفرط.

سلمى، طبيبة تواجه تحديات كبيرة بعد وفاة زوجها وتحاول التغلب على سر قديم من ماضيها. تتورط في علاقة مع زوج صديقتها مما يؤدي إلى صراع بينهما. كاميليا، المحامية الطموحة، تسعى للحفاظ على زوجها ومكانتها الاجتماعية، لكنها تجد نفسها في مجموعة من الصراعات. من جهة أخرى، ترغب رغدة، مديرة التسويق في أحد مراكز التجميل والتي تمتلك جزءًا من المركز كجزء من ميراثها، في السيطرة لتحقيق أهدافها الشخصية، مما يزيد من تعقيد الصراع بين الشخصيات.

"وتر حساس" من سيناريو وحوار مينا بباوي، وأمين جمال، ومحمد فضل، ومريم منصور، ومن إخراج وائل فرج. يعرض المسلسل من الأحد إلى الخميس حصرياً على "يانجو بلاي" قبل عرضه على التليفزيون.