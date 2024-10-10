ياسمين صبري تؤدي تمرينة شاقة داخل الجيم.. والجمهور: "هتتمزقي" (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورة لها داخل الجيم وهي تؤدي تمرينة شاقة.

ونشرت ياسمين، الصورة التي إلتقطتها بطريقة الـ "سيلفي"، عبر حسابها على إنستجرام، واكتفت بوضع إيموجي"قلب".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "يا أختي هتتمزقي" ، "وحش الكون" ، "ما شاء الله" ، "يا مرونتك" ، "أجمل النساء" ، "زي القمر والله" ، "جورجينا العرب" ، "ياسمين الجميلة" ، "الغزالة رايقة".

يذكر أن، ياسمين صبري، شاركت في دراما رمضان 2024 بمسلسل "رحيل" من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج محمد عبدالسلام، وبطولة أحمد صلاح حسني، محمد كيلاني.

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