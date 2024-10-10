هكذا احتفلت ريم سامي بعيد ميلاد مي عمر الـ 36 (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة ريم سامي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا لها مع الفنانة مي عمر زوجة شقيقها المخرج محمد سامي.

ونشرت ريم، صورتين لها مع مي عمر، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد للشخص الأكثر دعمًا وحقيقيًا على الإطلاق.. أختي الحب لا ينتهي".

وتحتفل مي عمر اليوم الخميس، بعيد ميلادها الـ 36، إذ أنها من مواليد 10 أكتوبر 1988 .

وشاركت مي عمر في سباق دراما رمضان 2024 بمسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو رية، ياسر علي ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، طارق النهري، سامي مغاوري، لبنى ونس، سلوى عثمان، ومن إخراج محمد سامي.

فيما تخوض مي عمر دراما رمضان 2025 بمسلسل "إش إش" وتدور أحداثه حول راقصة درجة ثالثة من محافظة الإسكندرية، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

يذكر أن، آخر أعمال ريم سامي مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، وإخراج محمد سامي.

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