المنتج أحمد الخالدي: "حفل هاني شاكر في حديقة الشهيد بالكويت تكريما لمسيرته الفنية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تستعد حديقة الشهيد يوم ٣١ أكتوبر الجاري لتكون مسرحًا لليلة طربية استثنائية يقودها الفنان الكبير هاني شاكر، ضمن فعاليات موسم “حديقة الشهيد الثقافي”.

وفي هذا الصدد، صرح المنتج أحمد الخالدي، مدير عام شركة a music، أن هذا الحفل سيكون تكريمًا خاصًا لأمير الغناء العربي هاني شاكر، عن مسيرته الفنية المميزة التي أثرت المكتبة الغنائية العربية.

وأشار الخالدي إلى أن هذا الحفل سيكون البداية لسلسلة من الحفلات التي ستقام على مدار شهرين، بالتعاون بين a music وحديقة الشهيد، ليكون عشاق الطرب الأصيل على موعد مع ليالٍ مليئة بالفن والموسيقى، متوجها بالشكر إلى المهندسة نشامي القعود مراقب مركز حديقة الشهيد وإدارة الحديقة على التعاون الكبير.

وأضاف الخالدي، أن ثاني حفلات الموسم ستقام يوم الجمعة الموافق 1 نوفمبر ويحييها النجم تامر عاشور، موضحا: "يتجدد التعاون بين a music والنجم تامر عاشور الذي يحظى بشعبية كبيرة في الخليج والوطن العربي وهو فنان له بصمات جلية في المشهد الغنائي الشبابي ويتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة ونتطلع من خلال الحفلين لبداية قوية على ان نكشف تباعا عن ما في جعبتنا من حفلات أخرى خلال الفترة المقبلة".