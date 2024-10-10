عصام السقا يعلن عن انضمامه لفيلم "الأرض السودا" بطولة كريم عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

أعلن الفنان عصام السقا انضمامه لفريق عمل فيلم "الأرض السوداء"، بطولة الفنان كريم عبد العزيز.

وذلك عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة"، والفيلم بطولة كريم عبدالعزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، عصام السقا، أحمد غزي، ومريم محمود الجندي، ومن إخراج بيتر ميمي.

على جانب آخر، انتهى الفنان عصام السقا، من تصوير فيلم "ريستارت" وهو تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج سارة وفيق، بطولة تامر حسني، باسم سمرة، هنا الزاهد، محمد ثروت.

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