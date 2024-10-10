شكرا لقرائتكم خبر عن عصام السقا ينضم لأبطال فيلم "الأرض السوداء" لـ كريم عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنضم النجم عصام السقا لأبطال فيلم "الأرض السوداء" مع النجم كريم عبد العزيز، ومن المقرر بدء التصوير شهر نوفمبر المقبل فى 5 دول هي مصر وتركيا واسبانيا وايطاليا واليونان.

وكان النجم عصام السقا انضم مؤخراً، لأبطال مسلسل فهد البطل للنجم أحمد العوضي، الذى سينافس به في دراما رمضان 2025، حيث يجسد خلاله شخصية "ريكو"، ومن المقرر أن يبدأ تصوير المسلسل في شهر نوفمبر المقبل، وفى نفس الوقت تستمر الشركة المنتجة في إبرام التعاقدات مع الفنانين المشاركين في العمل.

وانتهى النجم عصام السقا من تصوير فيلم "ري ستارت"، مع النجم تامر حسني، والمقرر عرضه فى عيد الفطر المقبل، ويشارك فى البطولة أيضاً كل من هنا الزاهد وباسم سمرة ومحمد ثروت والفيلم من إخراج سارة وفيق.

وشارك النجم عصام السقا فى شهر رمضان الماضي في بطولة مسلسل صدفة للنجمة ريهام الحجاج والذى عرض في شهر رمضان الماضي، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم.

مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، عصام السقا، خالد الصاوى، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.