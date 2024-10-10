شكرا لقرائتكم خبر عن على الحجار يتألق بأغانيه فى حفل انتصارات أكتوبر على مسرح البالون.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أحيا النجم علي الحجار حفلا غنائيا على خشبة مسرح البالون احتفالا بانتصارات حرب أكتوبر، وحرص على الحضور كل من النجم تامر عبد المنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، وسميرة عبد العزيز وميرنا وليد والمايسترو إيمان جنيدي.

وحرص النجم على الحجار على تقديم باقة كبيرة من أغانيه التي تفاعل معها الجمهور، ومنها زى الهوا، وعلى قد ما حبينا، وأنا كنت عيدك، وماتمنعوش الصادقين، والعروسة، والمال والبنون، وريشة، كما قدم أغانى ميدلى انتصارات أكتوبر، ورفع علم مصر.

وأقيمت احتفالية نصر أكتوبر المجيد على فصلين، حيث عرض بالفصل الأول من الاحتفالية أوبريت "إيد واحدة" الذي قدمته فرقة رضا للفنون الشعبية، الفرقة القومية وفرقة أنغام الشباب والأوبريت رؤية إخراج تامر عبد المنعم، والفصل الثاني حفل الحجار. وقامت سيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب بتسجيل الأداء الصوتي للأوبريت.

جدير بالذكر أن احتفالية انتصارت أكتوبر تقام تحت رعاية وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو، والمخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي.



على الحجار يتألق بأغانيه في حفل انتصارات أكتوبر على مسرح البالون



على الحجار يتألق بأغانيه في حفل انتصارات أكتوبر على مسرح البالون



على الحجار يتألق بأغانيه في حفل انتصارات أكتوبر على مسرح البالون



على الحجار يتألق بأغانيه في حفل انتصارات أكتوبر على مسرح البالون



على الحجار يتألق بأغانيه في حفل انتصارات أكتوبر على مسرح البالون