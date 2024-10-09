بعد إعتذار "الحلاني" و"جسار"..تعرف على مصير حفلاتهما بمهرجان الموسيقى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

فرض إعتذار المطربين عاصي الحلاني، ووائل جسار، تعديلات اضطرارية من إدارة الدورة 32 لمهرجان الموسيقى العربية، على خريطة الحفلات قبل 3 أيام من افتتاحها مساء الجمعة المقبل الموافق 11 أكتوبر.

المايسترو هشام نبوي قائد فرقة الحفني الموسيقية، في تصريح خاص لـ "الخليج 365"، قال: "

إدارة المهرجان، قررت إلغاء الحفل الذي كان من المقرر أقامته يوم 14 أكتوبر بالمسرح الكبير بدار الأوبرا، عقب إعتذار المطرب اللبناني عاصي الحلاني".

وتابع: "بالنسبة لحفل الإسكندرية المقرر إقامته يوم 17 أكتوبر على مسرح سيد درويش، تم الإتفاق على أن يكون المطرب المغربي فؤاد زبادي هو من يحل مكان المطرب عاصي الحلاني".

وعن حفل المطرب وائل جسار المقرر إقامته يوم السبت 12 أكتوبر،أوضح: "بعد إعتذار المطرب اللبناني، تم إلغاء الحفل الذي كان من المقرر إقامته على المسرح الكبير في دار الأوبرا مع إقامة باقي الحفلات بمختلف المسارح".

المطرب عاصي الحلاني، أعلن رسميا عن إعتذاره، عبر صفحته في موقع فيسبوك، و كتب: "نظرا للحالة الراهنة وما تتعرض له بلدي الحبيب لبنان من عدوان غاشم، أتقدم بالاعتذار للقائمين على مهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية عن المشاركة بالمهرجان بدورته 32 بحفل يوم 14 أكتوبر بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة وحفل يوم 17 أكتوبر بمسرح سيد درويش بالاسكندرية مع خالص الشكر لإدارة المهرجان علي دعوتهم الكريمة"

وتابع: "كما أتقدم بالاعتذار للجمهور المصري الحبيب متمنيا لقاء قريب يجمعنا بمصر الحبيبة راجيا من الله ان يزول عن بلادي هذا العدوان مع دعواتي بالرحمة لكل الشهداء الابرار، و دعواتي بالشفاء العاجل لكل المصابين وامنياتي بالسلام والامان لبلادي ولكل البلاد والشعوب العربية "

ومن جانبه ، نشر المطرب وائل جسار، بيانا أعلن فيه عن إعتذاره، وكتب: "لما كان الألم أكبر من أن يُحتمل، والمأساة أكبر من تتسع لها المشاعر، قرر الفنان وائل جسار تأجيل حفلته التي كانت مقررة على جدول حفلات "مهرجان الموسيقى العربية" في دار الأوبرا المصرية بجمهورية مصر العربية بتاريخ 12 أكتوبر 2024، متمنياً أن تعود بشائر السلام على وطننا العربي، وأن يكون الله معنا، ليخرجنا من هذه المحن المتراكمة على لبنان الحبيب، وتكون لنا حياة أفضل وأجمل، يستحقها كل إنسان يؤمن بالمحبة والسلام".

يذكر أن، الدورة 32 لمهرجان الموسيقى العربية، المقرر إقامتها بالفترة من 11 إلى 24 أكتوبر 2024 ، تحمل اسم موسيقار الشعب "سيد درويش".

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