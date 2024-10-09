صورة متداولة لـ هاني شاكر تثير صدمة| ما علاقتها بنصر أكتوبر؟

ياسر رشاد - القاهرة - تداول عدد من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي صورة للفنان هاني شاكر أثناء تأدية خدمته العسكرية بالجيش المصري العظيم بالتزامن مع احتفالات نصر أكتوبر المجيد، ما أثارت صدمة عدد كبير من الجمهور، وجعلهم يفرضون التساؤلات حول حقيقة الأمر.

كشف حساب لشخص مجهول على منصة "فيسبوك" حقيقة الصورة، وكتب: "جندي هاني شاكر، كان مجند في الدفاع الجوي سنة ١٩٧٦ و غنى ٣ أغاني على المسرح في الاحتفال بعيد الدفاع الجوي يوم ٣٠ يونيو ١٩٧٦ ".

هاني شاكر

حكاية صورة هاني شاكر بالزي العسكري

وفي السياق ذاته، سبق ونشر هاني شاكر، منذ أكثر من 3 سنوات صورته أثناء تأدية الخدمة العسكرية، وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، معلقًا عليها: "تحية إجلال وتقدير للجيش المصري العظيم خير أجناد الأرض في يوم النصر العظيم".

هاني شاكر

نبذة عن حياة هاني شاكر الفنية

هاني شاكر، مغني ومطرب مصري ولد في القاهرة يوم 21 ديسمبر 1952، يعتبر من أشهر مطربين الوطن العربي ومن الجيل الذهبي للفن والموسيقى، لُقِّب بأمير الغناء العربي.

سطع نجمه من خلال غنائه لملحنين كبار وظهر وسط عمالقة الغناء في مصر مثل: عبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب وفريد الأطرش.

هاني شاكر وحكاية أول ظهور كمطرب

كان أول ظهور له كمطرب في عام 1972، عندما غنى أغنية من ألحان محمد الموجي، حققت ألبوماته نجاحاً كبيراً تعاون فيها مع كبار الملحنين والكتّاب مثل صلاح الشربيني وحسن أبو السعود وبهاء الدين محمد ومصطفى كامل وخالد البكري وغيرهم. من أشهر أغانيه: (كده برضه يا قمر، غلطة، علي الضحكاية، شاور، الحلم الجميل، جرحي أنا، وياريتني).



درس الموسيقى في المعهد العالي للموسيقى (الكونسرفتوار) حتى الإعدادية واشترك خلال هذه الفترة في برامج الأطفال التي كان ينظمها التلفزيون المصري.

أول ظهور له في عالم الفن كان في فيلم "سيد درويش" عام 1966 من إخراج أحمد بدرخان، أدى فيه بدور سيد درويش في صغره، ظهر بعد ذلك مع عبد الحليم حافظ في أغنية "بالأحضان" حيث كان من ضمن الكورال.

كان الموسيقار محمد الموجي هو أول من اكتشف صوت هاني شاكر وذلك عام 1972 عندما غنى له أول أغنية بعنوان "حلوة يا دنيا"، والتي قدم بها الموجي هاني شاكر للجمهور لأول مرة في حفلة أقيمت في ديسيمبر 1972 بمناسبة ميلاده العشرين. قيل أن هذه الأغنية بعدما سمعها الناس في الإذاعة اعتقدوا أنها أغنية جديدة لعبد الحليم حافظ.

اتجه هاني بعدها إلى السينما عام 1973وشارك في فيلم (عندما يغني الحب) مع عادل الإمام وصفاء أبو السعود.

كان عام 1974 مميزا في مسيرة هاني شاكر الفنية إذ قدم مسرحية سندريلا والمداح وشارك في فيلم عايشين للحب، كما أطلق أول ألبوم غنائي له بعنوان "كدة برضو يا قمر" الذي ضم 5 أغاني منها أغنية الموجي "حلوة يا دنيا" والأغنية التي تحمل اسم الألبوم والتي تعتبر الأغنية التي عرفت هاني شاكر بالجمهور.

في عام 1975 اشترك هاني شاكر في فيلم "هذا أحبه وهذا أريده" الذي لاقى الفيلم نجاحاً جماهيرياً كبيراً، أما عام 1981 فقد كانت له تجربة مميزة إذ شارك في مسلسل فوازير الخاطبة مع الفنانة نيللي.

قدم هاني شاكر حوالي 29 ألبوم وتجاوز عدد أغانيه أكثر من 600 أغنية منذ انطلاقته، من أشهر أغانيه: "علي الضحكاية" ، "ولا كان بأمرى" ، "ياريتك معايا" ، "حكاية كل عاشق" ، "الحلم الجميل" ، "قربنى ليك" ، "بعدك ماليش". أما آخر البوم له فصدر في عام 2010 بعنوان: "بعدك ماليش" وقد حقق الألبوم نسبة مبيعات عالية.

تعامل مع كبار الشعراء والملحنين في الوطن العربي ومنهم حسن أبو السعود؛ مصطفي كامل؛ خالد البكري؛ صلاح الشرنوبي؛ بهاء الدين محمد؛ مجدي النجار وغيرهم.

عبدالحليم حافظ وهاني شاكر

خلاف هاني شاكر مع عبد الحليم حافظ

واجهته في البدايات شائعات كثيرة تدور حول خلافه مع عبد الحليم حافظ لكن سرعان ما انحل سوء التفاهم الذي خلقته الصحافة حيث تم اللقاء بينهما بل وتعدّت إلى حادثتين، أولهما أن عبد الحليم قام بتعديل الميكروفون في إحدى حفلاته والثانية صعوده للمسرح ومشاركته غناء أغنية (كده برضه يا قمر).

قصة الغياب والعودة





أصدر آخر ألبوماته في عام 2016 بعنوان (اسم على الورق) بعد غياب ستة سنوات حيث كان آخر ألبوماته (بعدك ماليش) الألبومات السابقة كانت من إنتاج شركات خاصة بعدما ألغى عقوده معها بسبب التسويق الإعلاني لألبوماته الأخيرة فقرر الإنتاج على نفقته الخاصة ثم تراجع في ألبوم أحلى الليالي وتعاقد مع (هاي كواليتي) وعاد في ألبومه الأخير إلى شركة (عالم الفن) ومالِكها محسن جابر



التفاصيل الكاملة لـتوليه منص نقيب الموسيقيين

في يوم الثلاثاء 28 يوليو 2015 فاز بمقعد نقيب الفنانين بعد حصوله على 1060 صوتا من إجمالي 2145 صوتا صحيحا، بينما حصل النقيب السابق الفنان مصطفى كامل على 928 صوتا، وحصل الفنان منير الوسيمي على 31 صوتا وقدّم استقالته في مطلع عام 2017 لكنه تراجع عنه ليبقى في منصبه، الهجوم العنيف الذي تعرض له على خلفية قيامه بإلغاء حفل لـ'عبدة الشيطان'، ورفض المجلس استقالته، وأكد في بيان أن مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية يرفض 'أي تطاول أو تجاوز على شخص أمير الغناء العربي ونقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر بسبب تصدّيه للخروج عن القيم والمبادئ المجتمعية، حيث إن مكانته الفنية والخلقية تعلو على المسيئين إليه.

في يوليو فاز بانتخابات نقابة المهن الموسيقية بفارق يقترب من 1000 صوت عن أقرب منافسيه من الجولة الأولى وحصل في على 1531 صوتاً مقابل 589 صوتاً للفنان مصطفى كامل.

حكاية منع هاني شاكر مطربي المهرجانات من الغناء

في عام 2019 قام كممثل لنقابة الفنانين بمنع ستة عشر من مغنيي المهرجانات الشعبية المصرية بناء على مادة من 1978 التي تمنع كل من ليس عضوا في النقابة من إقامة الحفلات الموسيقية، وأرسل بيان يحمل صيغة قرار رسمي بمنع التعامل معهم ورد فيه «أن النقابة تخشى أن يكون من بين هؤلاء من أطلقوا عليهم "عناصر غير مؤهّلين" وقد يكون من بينهم من يخفي أغراضا أخرى لا تمت إلى الفن بصلة بل قد تسيء إلى أمن الوطن»، وتشمل القائمة حمو بيكا، مجدي شطا، كزبرة وحنجرة، فرقة الصاوريخ، العفاريت، العصابة، بصلة، الزعيم، وزة مطرية، عمرو حاحا، الديزل، علاء فيفتي، فريق الكعب العالي، شواحة، أبو ليلة، أندرو الحناوي. وأوردت صحيفة الجمهورية المملوكة للدولة أن «هذا القرار استكمالاً لمسيرة نقابة الموسيقيين في الإصلاح ومحاربة المخالفين لقواعد الفن والموسيقى».