شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان العاصى: نور الشريف طلب وضع اسم أحمد عز قبله بمسجون ترانزيت والأخير رفض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة إيمان العاصى عن أحد أسرار تعاونها مع النجم الكبير الراحل نور الشريف، خلال لقائها ببرنامج صاحبة السعادة الذى تقدمه الإعلامية إسعاد يونس على قناة dmc، حيث أكدت إيمان العاصى أن الراحل نور الشريف قال للفنان أحمد عز أثناء تحضيرات فيلم مسجون ترانزيت: "أنت دلوقتى نجم شباك وأنا شبعت خلاص فلازم اسمك يكون الأول على فيلم مسجون ترانزيت"، ولكن أحمد عز بأخلاقه العالية اعترض على هذا الأمر وقرر أن يضع اسم النجم الكبير نور الشريف قبل اسمه على تتر الفيلم، خاصة أن عز يعلم جيداً قيمة نور الشريف الفنية .

"مسجون ترانزيت" بطولة أحمد عز، نور الشريف، صلاح عبد الله، إيمان العاصى، محمد أبو داود، تأليف وائل عبد الله وإخراج ساندرا نشأت، وتدور قصته حول لص متخصص فى فتح خزائن موهوب‏ ورغم موهبته يتم كشفه فى آخر عملية سرقة‏ ويتم القبض عليه ويحكم عليه بالسجن المؤبد بسبب قتله حارس الأمن‏ وهناك يتعرف على عقيد شرطة ‏ويتم تجنيد اللص على يد العقيد شوقى لتقديم خدمة جليلة للبلد فى مقابل إسقاط التهمة عنه ومحو صحيفة سوابقه ولكنه يكتشف أن هذا العقيد ما هو إلا مزور محترف.

يشار إلى أن إيمان العاصى يعرض لها حاليا مسلسل برغم القانون ويشارك في بطولته كلا من محمد القس، محمد محمود عبد العزيز، هانى عادل، رحاب الجمل، إيهاب فهمى، وعدد كبير من الفنانين، إخراج شادى عبد السلام، تأليف نجلاء الحدينى، وإنتاج فنون مصر .