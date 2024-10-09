بالصور.. عبير صبري تخضع لجلسة تصوير جديدة والجمهور يغازلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة عبير صبري متابعيها أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ولاقت إعجاب متابعيها.

ونشرت عبير الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بأحد المطاعم، بإطلالة كاجوال.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "الحلاوة دي، قمر، الجمال كما يجب أن يكون، الله بجد قمورة، الرقة والشياكة، ربنا يحفظك، طبيعية وحلوة".

يذكر أن آخر أعمال عبير صبري، كان مسلسل "حدوتة منسية" وشاركها البطولة سوسن بدر، أحمد فهيم، أحمد حجازي، محمد علي رزق، هشام إسماعيل، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، عبير منير، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج محمد محيي الدين.

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