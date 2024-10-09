3 سيدات حول محمد علاء.. القصة الكاملة لمسلسل وتر حساس

ياسر رشاد - القاهرة - دراما جديدة تستقبلها قناة ON مع الفنانة صبا مبارك والفنان محمد علاء مع حلقات مسلسل “وتر حساس” خلال 45 حلقة .

سيدات في حياة محمد علاء في أحداث “وتر حساس”

تأتي أحداث “وتر حساس” مع المخرج وائل فرج ومن تأليف أمين جمال، حيث تجسد صبا مبارك دور طبيبة تجميل والفنانة إنجي المقدم محامية وزوجة محمد علاء أما الفنانة هيدي كرم موظفة تتعرف على محمد علاء صدفةً.

قصة مسلسل وتر حساس

تدور حكايات وتر حساس حول تواجد السيدات الثلاث في حياة محمد علاء وتشابك العلاقات وتهديد استقراره الزواجي ودورهما في قلب حياته.

موعد عرض حلقات مسلسل وتر حساس

وينتمي مسلسل وتر حساس إلى عالم المسلسلات الطويلة حيث أنه مكون من ٤٥ حلقة، ومن المقرر أن يعرض على قناة on في 277 أكتوبر الجاري.

ويشارك في بطولته إلى جانب صبا مبارك الفنانة هيدي كرم والفنان محمد علاء والفنانة إنجي المقدم والفنان أحمد جميل سعيد والفنان محمد العمروسي والفنانة لبنى ونس لطيفة فهمي والفنان تميم عبده والفنان محمد علي رزق، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.