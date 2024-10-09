شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدو فيلم الجوكر ينتقدون مخرج الفيلم.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد جمهورفيلم الجوكر المخرج العالمى تود فيليبس مخرج فيلم الجوكر "Joker: Folie à Deux" بحذف مشهد تقبّل فيه بطلة العمل ليدي جاجا امرأة أخرى.

تم إصدار الجزء الثاني من فيلم الجوكر "Joker" لعام 2019 يوم 4 أكتوبر الجارى، ويتناول شخصية آرثر فليك، المعروف باسم الجوكر، الذي لعب دوره خواكين فينيكس، أثناء وجوده مريضًا في منشأة للصحة العقلية بعد أحداث الفيلم الأول، ومنذ ثم يقع في حب هارلين "لي" كوينزل، المعروفة باسم هارلي كوين، التي لعبت دورها ليدي جاجا.

وفي مقابلة جديدة مع Entertainment Weekly، قدم فيليبس تفسيره لسبب عدم ظهور مشهد تقبل فيه هارلى كوين امرأة في مجموعة من المتظاهرين خارج قاعة المحكمة في النسخة النهائية.

كان المشهد سيظهر قبل إحدى جلسات المحكمة التي حضرها فليك فى خلال فيلم Joker: Folie à Deux، حيث تتم محاكمته على الجرائم التي ارتكبها في الفيلم الأصلي الذى طرح في 2019، وأكد فيليبس أن جاجا ارتجلت مشهد القبلة.

وصرح فيليبس قائلا: " كان المشهد يتضمن حوارًا، ولكننى أردت أن يكون أكثر من مجرد لحظة موسيقية وحماسية، ولكي يتم تنفيذ تلك اللحظة، كان لابد من وجود حوار خلفها، وهذا يعني أن المرأة قالت شيئًا، ثم توقفت جاجا وفعلت هذا الشيء، وهذا لم يحدث".

وبالتالي لم يكن بعض معجبي فيلم الجوكر سعداء بقرار فيليبس، حيث زعم أحد مستخدمي X أنه كان "أسوأ قرار يمكن أن يتخذه على الإطلاق"، ووصفه آخر بأنه "قرار سيئ للغاية".