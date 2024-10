شكرا لقرائتكم خبر عن One Hundred Years of Solitude مسلسل مقتبس من رواية مائة عام من العزلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ عرض مسلسل One Hundred Years of Solitude أو مائة عام من العزلة، المقتبس من الرواية الأشهر في العالم التي طرحت تحت نفس الاسم للمؤلف الكولومبي جابرييل جارسيا ماركيز، والتي وصلت الأسواق في في 30 مايو 1967، على أن تصل الـ 8 حلقات من المسلسل الجديد One Hundred Years of Solitude إلى منصة نتفليكس في 11 ديسمبر المقبل.

وسيدور المسلسل الجديد One Hundred Years of Solitude بعد زواجهما ضد رغبة والديهما، يترك أبناء العم خوسيه أركاديو بوينديا وأورسولا إيجواران قريتهما ويشرعان في رحلة طويلة بحثًا عن منزل جديد.

وبصحبة الأصدقاء والمغامرين، تبلغ رحلتهما ذروتها بتأسيس مدينة طوباوية على ضفاف نهر من الحجارة ما قبل التاريخ يطلقان عليه اسم ماكوندو.

وستحدد أجيال عديدة من سلالة بوينديا مستقبل هذه المدينة الأسطورية، التي تعذبها الجنون والحب المستحيل والحرب الدموية السخيفة والخوف من لعنة رهيبة تدينهم، بلا أمل، بمائة عام من العزلة.

وسيقوم ببطولة المسلسل الجديد كل من إدواردو دي لوس رييس، كلاوديو كاتانو، جيروم بارون، ماركو جونزاليس، ليوناردو سوتو، سوزانا موراليس، إيلا بيسيرا، سانتياجو فاسكيز، كارلوس سواريز، مورينو بورخا.