شكرا لقرائتكم خبر عن نجمة أيقونة الطفولة صفاء أبو السعود: قدمت 30 فيلما و10 مسلسلات في مسيرتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل اليوم الأربعاء النجمة القديرة صفاء أبو السعود بعيد ميلادها الـ 74 فهي من مواليد 9 أكتوبر 1950، وتعد أبو السعود نجمة لها بصمة في طفولة الثمانينيات والتسعينيات، بما قدمته من أغاني للأطفال في أعياد الطفولة وانتصارات اكتوبر والأغنية المبهجة للعيد.

بدأت حياتها الفنية بالالتحاق بمعهد الكونسرفتوار وحصلت على الدبلوم من المعهد عام 1967 وبعد ذلك حصلت عام 1972 على دبلوم المعهد العالي للسينما قسم الإخراج، وشاركت في العديد من الأعمال السينمائية في نهاية الستينات وبداية سبعينيات القرن العشرين، كما أن لديها العديد من المسرحيات والأوبريتات الخاصة بالأطفال.

قدمت صفاء أبو السعود العديد من الأفلام السينمائية، حيث قدمت ما يقرب من 30 فيلما سينمائيا وأبرزها

هي والرجال، هو والنساء، لالا يا حبيبي.، رضا بوند.، أوهام الحب، المتعة والعذاب، عماشة في الأدغال، عندما يغني الحب، السلم الخلفي، البنات والحب، الزواج السعيد، إمبراطورية المعلم، وغيرها من الأفلام .

كما قدمت أكثر من 5 مسرحيات ابرزها أجمل لقاء في العالم، أولادنا في لندن، موسيكا في الحي الشرقي.

كما قدمت أكثر من 10 مسلسلات ابرزها ، إلا دمعة حزن، النهر والتماسيح.، ملكة من الجنوب، غوايش.

الخيزران، محمد رسول الله إلي العالم، هي والمستحيل، برج الحظ، ضيوف مزعجين جدا، لا أله الا الله (مسلسل) الجزء الأول، الجوارح.