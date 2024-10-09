شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي يكشف عن لجنة تحكيم مسابقة البحث العلمي والان مع تفاصيل الخبر

كشفت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي عن قوام لجنة تحكيم مسابقة " أبو الحسن سلام " للبحث العلمي في نسختها الرابعة بالدورة التاسعة للمهرجان، والتي تحمل اسم المخرج الكبير الراحل جلال الشرقاوي.

المحور الرئيسي للتسابق هذا العام في مسابقة البحث العلمي هو "تحديات مسرح الطفل في عصر الذكاء الاصطناعي"، وتتكون لجنة التحكيم هذا العام، وبحسب الترتيب الأبجدي من :

ا.د ثامر العربيد عميد المعهد العالي للفنون المسرحية بسوريا ، وهو حاصل على الإجازة في الفنون المسرحية " قسم التمثيل " من المعهد العالي للفنون المسرحية عام ١٩٨٥م ، ودكتوراه في العلوم الفنية من الأكاديمية الفنية العليا للمسرح والتلفزيون والموسيقى والسينما في سان بطرسبورغ بروسيا عام1993م ، وحاصل علي دبلوم في الإخراج التلفزيوني والسينمائي من بطرسبورغ روسيا عام 1992م ، وهو عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل، ورئيس لجنة مشاهدة العروض المسرحية في وزارة الثقافة عامي 2002 ، 2003 ، ومخرج بالمسرح القومي بدمشق ، وهو عضو لجنة تحكيم مهرجانات وعروض المسرح القومي بالمحافظات، وهو مخرج معد في الهيئة العامة للإذاعةوالتلفزيون ، ورئيس قسم التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية منذ عام 2006 وحتى عام 2010 ، واستاذ مادة التمثيل والإلقاء، و قدم العديد من الأعمال المسرحية منها على سبيل المثال وليس الحصر " حلاق بغداد " ، " السمر مر" ، " عودة السندباد " ، " العين والمخرز " ، " بياع الفرجة " ، " مزاد علني " ، " تحت الحزام "، " ليالي الحصاد " ، " كلاكيت ... اول وآخر مرة"، وغيرها من الأعمال المسرحية المتميزة .

ومن أعضاء لجنة مسابقة البحث العلمي أيضا، ا.د رانيا يحيي، وهي مدير الأكاديمية المصرية للفنون بروما ، وعضو المجلس القومي للمرأة بقرار فخامة رئيس الجمهورية منذ عام ٢٠١٦ وحتى الآن، وعميد المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون سابقا ، وحاصلة على جائزة التفوق في الفنون عام ٢٠٢٣ ، وحاصلة على لقب الأم المثالية من دار الأوبرا المصرية عام ٢٠٢٣ ، وهي استاذ ورئيس قسم فسلفة الفنون وعلومه بالمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون منذ عام ٢٠١٧ وحتى الآن، ومشرف ومناقش بحوث بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، وعضو المجلس الأعلى للثقافة لجنة الشباب منذ عام ٢٠١٤ وحتى عام ٢٠٢٣

ومن أعضاء لجنة التحكيم أيضا، ا.د محمد أبو الخير، وهو استاذ الإخراج بأكاديمية الفنون، ومخرج مسرحي وكاتب حاصل على الدكتوراه من جامعة ليدز متروبوليتان انجلترا، شغل العديد من المناصب بوزارتي الثقافة والشباب والرياضة ومنها وكيل أول وزارة الثقافة ، ورئيس قطاع الإنتاج الثقافي ، ومدير عام المسرح القومي للأطفال ، ووكيل وزارة الشباب والتعليم المدني، واستاذ زائر بجامعة القاهرة كلية الآداب الدراسات العليا دبلوم المسرح، واخرج أكثر من عشرين عملا منهم على سبيل المثال وليس الحصر " رحلة الحلاج " ، " القلب مازال ينتظر" ، " الأم الخشبية" كما اخرج " الأولمبياد المصرى الأول " استاد القاهرة ، " احتفالية اليوم العالمي للفرانكوفية، وشارك في ورش للفنون في لندن وتونس والاردن والشارقة والبحرين ، وشارك في عضوية المجلس الأعلى للثقافة لجنة الشباب باليونسكو، اتحاد الإذاعة والتلفزيون، الهيئة العربية للمسرح بالشارقة ، واللجنة العليا لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي ، واتحاد الكتاب ، أصدر اكثر من سبعين كتابا بين مؤلف ومراجعة وقصص للأطفال.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تقام دورته التاسعة برئاسة المخرج مازن الغرباوي خلال الفترة من 15 الي 20 نوفمبر، وتحمل الدورة المقبلة اسم المخرج الكبير الراحل جلال الشرقاوي، وتدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي ، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشان سليمان ،ويرأس المهرجان شرفيا سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، ويقام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو ، وسيادة اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء.