الكشف عن مفاجآت في الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف رجل الأعمال نجيب ساويرس عن آخر تطورات مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته السابعة لعام 2024، مؤكدًا وجود مفاجآت كبيرة تتعلق بمشاركة فنانين عالميين.

وأشار إلى تضاعف عدد الأفلام المعروضة هذا العام، بالإضافة إلى التفاؤل الذي يرافق المهرجان بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا.

انتقد ساويرس تركيز الإعلام على إطلالات الفنانات بدلًا من متابعة الندوات والأفلام، مشيدًا بدور المهرجان في دعم المواهب الشابة.

تنطلق فعاليات المهرجان في 24 أكتوبر وتستمر حتى الأول من نوفمبر.