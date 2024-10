شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب فهمى: زوجتى ساعدتنى فى اختيار لوك شخصيتى فى مسلسل برغم القانون والان مع تفاصيل الخبر

أعرب النجم إيهاب فهمى عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على مسلسل برغم القانون الذى يعرض حاليًا على قناة on وحقق نجاحًا كبيرًا بإشادة الجميع وعلى جميع منصات السوشيال ميديا.

وقال إيهاب فهمى لـ"الخليج 365": "الحمد لله ردود الأفعال فاقت توقعاتى من داخل الوسط الفني وخارجه خاصة أن العمل يتناول قصة جديدة على الدراما المصرية".

وأضاف إيهاب فهمى اللوك الذى ظهرت به بشخصية المحامى شعبان في أحداث العمل يرجع إلى مذاكرتى للشخصية بشكل جيد، وبمساعدة زوجتى يسرا وجيه التي تدعمنى في كل شيء، لأنها تهتم بكل التفاصيل.

وتابع إيهاب فهمى: "أوجه الشكر لكل من شارك في العمل وجعله يستحق النجاح الكبير وتصدر حلقاته التريند طول الوقت، معربًا عن سعادته أيضًا بالعمل مع فنون مصر التي لم تبخل على العمل بأى شيء، مضيفًا أن الحلقات المقبلة تحمل عددًا من المفاجآت".

مسلسل برغم القانون يعرض من الأحد للخميس على قناة ON الساعة 7.30 مساء ويعاد الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 6 صباحاً والساعة 5 مساء، هذا بالإضافة إلى عرض العمل على منصة Watch it الرقمية قبل قناة ON بـ 24 ساعة.

مسلسل برغم القانون بطولة إيمان العاصى، هانى عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

يدور مسلسل برغم القانون في دراما اجتماعية حول ليلى المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين "ليلى وهاشم"، ليختفي "أحمد" زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تتكشف الأسرار حتى تصل "ليلى" إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم